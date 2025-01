Hallenturnier in Bad Liebenzell: Baden und Württemberg treffen aufeinander

1 Ekkhard Häberle (links) und Andreas Schanz sind die Organisatoren des Hallenturniers in Bad Liebenzell. Foto: Kraushaar

Das Hermann-Häberle-Gedächtnisturnier des SV Bad Liebenzell wird an diesem Wochenende zum 13. Mal ausgetragen. Wie üblich nehmen Mannschaften der Landesverbände Württemberg und Baden teil. Mit Grün-Weiß Ottenbronn und dem TSV Möttlingen sind zwei Teams zum ersten Mal in der Halle zu sehen.









Von Althengstett über Neubulach, Calmbach, Nagold bis nach Gechingen – die Hallenfußball-Saison ist so gut wie gelaufen. Nicht jedoch aus Sicht des SV Bad Liebenzell, der fast schon traditionell mit dem Hermann-Häberle-Gedächtnisturnier den Reigen der großen Turniere beschließt. Am 17. und 18. Januar gehen in der Sporthalle beim Lidl nochmals 18 Teams in vier Gruppen an den Start.