Hallenturnier in Althengstett: TSV Köngen krönt Super-Cup-Debüt

Landesliga-1-Tabellenführer gegen Landesliga-2-Tabellenführer – das Höchste was der 26. Althengstetter Super Cup zu bieten hatte, stand sich im Finale gegenüber.
Dabei bekamen die Zuschauer im Gerhard Schanz Sportzentrum im Spiel des SKV Rutesheim gegen den TSV Köngen nicht nur gutes Tempo, technische Kunststückchen und Spannung pur geboten, es ging auch über die reguläre Spielzeit, eine Verlängerung bis ins Neunmeterschießen, ehe Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm den Riesenpott den Grün-Weißen überreichen konnte. Ein Highlight der diesjährigen Hallenrunde.