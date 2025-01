Hallenturnier in Aldingen: Verbandsmeisterschaften sind „Zugabe“ für den SV Musbach

1 Für Matthias Illg (links) und seinen Trainerkollegen Benjamin King ist vor allem wichtig, dass sich am Sonntag keine Musbacherin verletzt. Foto: Andreas Wagner

Bezirkshallenmeister SV Musbach spielt am Sonntag in der Zwischenrunde der Verbandsmeisterschaften. Allerdings ist damit nur eine der zwei qualifizierten Mannschaften aus dem Bezirk am Start.









Nach den Bezirkshallenmeisterschaften der Frauen in Freudenstadt, geht es am Sonntag in die Zwischenrunde der Verbandsmeisterschaften. Austragungsort ist Aldingen. Qualifiziert hatten sich die ersten beiden Teams, die in Freudenstadt gewonnen hatten. Das sind Sieger SV Musbach und der Zweite, die Spvgg Berneck-Zwerenberg. Allerdings werden nur die Musbacherinnen antreten, Berneck-Zwerenberg hat nicht gemeldet.