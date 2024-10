Hallenradsport_WM: Rapps Devise lautet: „nach vorne angreifen“

1 Philipp-Thies Rapp nimmt bei der WM in Bremen eine Medaille ins Visier und will angreifen. Foto: Kara

Der Saison-Höhepunkt steht für Philipp-Thies Rapp vom RSV Tailfingen am Wochenende bei den Hallenrad-Weltmeisterschaften in Bremen an. Der Vizeweltmeister des Vorjahres peilt erneut eine Medaille im 1-er der Männer an.









„Philipp ist gut drauf; seine Form stimmt. Er kann ein bombastisches Programm hinlegen, wenn er einen Sahnetag erwischt“, sagt Bundestrainer Dieter Maute, der auch Rapps Vereinstrainer in Tailfingen ist. Maute bestieg bereits am Dienstagnachmittag den Flieger in Richtung Hansestadt; Rapp machte sich mit dem Auto auf den Weg nach Bremen; nach einem Zwischenstopp über Nacht kommt der Tailfinger am Mittwochnachmittag rechtzeitig zum ersten freien Training in der Bremer ÖVB-Arena an.