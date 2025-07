Ein erster Gradmesser früh in der Saison

1 Philipp-Thies Rapp vom RSV Tailfingen hat sich den Landestitel zum Ziel gesetzt. Foto: Kara Die Landesmeister werden am Wochenende bei baden-württembergischen Titelkämpfen gekürt. Philipp-Thies Rapp und Jonas Beiter zählen zu den Medaillenanwärtern.







Der erste richtungsweisende Wettbewerb steht für die Hallenradsportler der Elite am Sonntag in der Sporthalle Weil in Oberesslingen mit den baden-württembergischen Meisterschaften auf dem Programm.