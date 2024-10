Hallenproblematik in Hechingen: Stettener Vereine weichen bei Bedarf nach Boll aus

Hallenproblematik in Hechingen

1 Die Turn- und Festhalle in Boll ist vor allem über die Wintermonate bei Wind und Schneefall stärker frequentiert. Sollte die Halle in Stetten gesperrt werden müssen, finden in Boll Trainingseinheiten und auch Veranstaltungen der Stettener Vereine statt. Foto: Daiker

Sollte der Showtanz der Narrhalla Stetten in der Stettener Turn- und Festhalle nicht stattfinden können, dürfen die Narren nach Boll ausweichen. Das hat der Boller Ortschaftsrat jüngst entschieden. Auch in Sachen Mobilfunkmast könnte es bald vorangehen.









Die Nutzungseinschränkungen der Stettener Turn- und Festhalle bei starkem Wind oder Schneefall beschäftige jüngst auch den Ortschaftsrat Boll. Anfragen der Fußball AG der Stettener Grundschule und des Eltern-Kind-Turnens des Ski-Clubs, die Bollemer Halle als Ausweichort zu nutzen, wurden bereits zugesagt. Den Zusagen der Ausweichtermine für den Hohenzollern-Berglauf am Sonntag, 10. November, und den Show-Tanz der Narrhalla Stetten am 17. Januar 2025 stimmte der Ortschaftsrat nun einstimmig zu, sofern zu diesen Terminen die Halle in Stetten gesperrt werden muss.