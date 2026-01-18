Hallenmasters in Schopfheim: 60 Jugendteams am Start

1 Besonders stolz ist der SV Schopfheim auf seine E2-Jugend, die ihr Turnier gewinnen konnte. Foto: Fatih Cam Der SV Schopfheim hat zu den Fußball-Hallenmasters in die neue Ebert-Halle eingeladen.







Da war Feuer unterm Dach der neuen Ebert-Halle auf dem Schopfheimer Roggenbach-Campus, heißt es in einer Mitteilung des SV Schopfheim. Bei den Hallen Masters des Vereins an drei Tagen boten 60 Jugendmannschaften mitreißenden Hallenfußball. Mit Teilnehmern aus der ganzen Region hat der SVS das Turnier mit Erfolg über die Bühne gebracht. Turniersieger wurden bei den D1-Junioren und den E1-Junioren der SV Weil, bei den D2-Junioren der JFV Region Rheinfelden, in der C-Jugend der TuS Binzen. Besonders stolz ist der SV Schopfheim auf seine E2-Jugend, die ihr Turnier für sich entscheiden konnte. Die Turniere der G- und F-Jugend wurden ohne Wertung ausgetragen.