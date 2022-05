3 Der letzte Vorhang im Thalia-Theater ist wohl schon gefallen: Bereits jetzt wird es nicht mehr bespielt, und ein Neubau käme teuer, eine Generalsanierung wohl noch teurer. Foto: Eyrich

Im Juli entscheidet der Gemeinderat über die Zukunft der Festhalle Ebingen und des Thalia-Theaters in Tailfingen. Doch schon die Darlegung der Basiszahlen führte zu einer langen Diskussion.















Albstadt - Dass die Schlossberg-Turnhalle ihre Tage bald hinter sich haben wird, ist bekannt. Die Nachrichten aber, die Guido Buschbacher von BWN Bauingenieure in Lautlingen und Evmarie Zell vom Stuttgarter Büro Kubus 360 in die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend mitbrachten, waren so schlecht, dass sie selbst die Stadträte erschreckten, die sie aus nichtöffentlicher Sitzung schon kannten.

Der Schneelast de iure nicht mehr gewachsen

Im Thalia gibt es Probleme mit Decken und Dach, das den heutigen Anforderungen an die Schneelast bei weitem nicht mehr genügt – ebenso wie das der Festhalle.

Die Gitterträger zur Befestigung der Unterkonstruktion der abgehängten Decke über dem Zuschauerraum müssten erneuert werden, ebenso wie die Bühnentechnik, die komplette Haustechnik und das Mobiliar. Die Fassadenstützen müssten neu betoniert und mit Spritzmörtel versehen werden, und eine zusätzliche Brandmeldeanlage wäre überdies fällig.

30 Prozent Kostensteigerung sind schon eingepreist

Zwar genießt das Gebäude noch Bestandsschutz, müsste bei einer Sanierung aber weitestgehend zurückgebaut werden – und das Kostenrisiko wäre, derzeit ohnehin, sehr hoch. Dass die 10 088 572 Euro, die derzeit veranschlagt sind, reichen würden, gilt schon jetzt als ausgeschlossen. Kubus 360 hat deshalb 30 Prozent Zugabe einkalkuliert – 13 115 144 Euro.

"Die Festhalle Ebingen kann nach fachlicher Einschätzung in der bestehenden Form nicht so ertüchtigt werden, wie es aus brandschutztechnischer Sicht notwendig wäre, ohne dass der Bestandsschutz fällt", heißt es in der Präsentation des Büros Kubus 360, und weiter: "Die Ertüchtigung des Gebäudes nach den geltenden Vorschriften und Normen würden für den Bestand aus 1894 so erhebliche Eingriffe bedeuten, dass man diese mit denen eines Neubaus gleichsetzen kann."

Eine Sanierung löst nicht alle Probleme

Auch bei der Festhalle läge das Kostenrisiko einer Sanierung höher als beim Neubau, und die aktuellen Nutzungsmängel könnte eine Sanierung nicht beheben. Baut die Stadt die Halle neu, könnte sie hingegen Flächen und Nutzungen optimieren – besser, aber teuer. Für die Generalsanierung hat Kubus 360 stolze 10,9 bis 14,2 Millionen Euro angesetzt.

Schaurig war das, was Buschbacher über Statik, entfernte Stützen, Risse in Holzbalken und die Unterwelt der beiden Bauten erzählte. Und das, obwohl nur am Thalia Bohrkerne gezogen worden waren. Im Klartext: Nur dort haben die Fachleute den Innen-Zustand der Gebäudeteile untersucht, sind ansonsten bisher nur nach Augenschein vorgegangen – weitere statische Untersuchungen seien nötig.

Zwei Stockwerke für die Schlossberg-Turnhalle

Für den Neubau der Schlossberg-Halle mit zwei Stockwerken – de fakto so hoch wie vier eines Wohnhauses – gilt eine Abstandsregel zu Nachbarbauten, so dass der obere Stock kleiner ausfallen müsste als das untere. Hartmut Rall, Vorsitzender des TSV Ebingen, wies auf die Bedeutung der Halle für den TSV und seine Turnschule hin, die derzeit in fünf Hallen trainiert – verteilt, was beim Turnen fatal sei: Man lerne vom Nachahmen. Ihm ist eine Schnitzelgrube wichtig, die laut Oberbürgermeister Klaus Konzelmann vorgesehen ist, und stehende Geräte: Für Auf- und Abbau gehe doch viel Zeit verloren.

WSA mahnt: Schul- und Vereinssport haben Priorität

Für Thilo Frizenschaf von "Wir sind Albstadt" geht der Schul- und Vereinssport noch vor der Kultur, "sonst bricht uns das ganze soziale Gefüge zusammen", mahnte er.

Matthias Strähler bezeichnete die Festhalle als "rüstige 128-jährige Patientin, die multimorbide ist" – einem Rückbau, auch des Thalia, verschließe sich die CDU nicht, "wenn die Verwaltung uns zusichert, dass wir interimsmäßig die Zollernalbhalle nutzen können".

Schott: "Eine Kulturhalle gehört nach Ebingen"

Siegfried Schott (Freie Wähler) hält es "für unverantwortlich, auch nur noch einen Euro in Thalia und Festhalle zu investieren, und schlug vor, die Zollernalbhalle zu ertüchtigen: Eine neue Kulturhalle gehöre freilich nach Ebingen, ins Zentrum, was auch Ulrich Deufel (FDP) unterstrich, und die Schlossberg-Halle solle idealerweise eine Mensa bekommen für die benachbarten Schulen.

Feil: "Keine Entscheidung übers Knie brechen!"

Susanne Feil (Bündnis ’90/Die Grünen) sprach vom hohen Stellenwert der Kultur und forderte, "keine Entscheidung übers Knie zu brechen", ehe nicht die Ergebnisse der Kulturkonzeption vorlägen. Ihr Fraktionskollege Friedrich Rau schlug den Einbau einer Zwischendecke über der Bühne der Festhalle vor. Dann sei sie keine Großbühne mehr und der Einbau eines Eisernen Vorhangs werde unnötig – in Brandschutzwachen wie derzeit praktiziert sieht die Stadt keine Dauerlösung.

Für die Größe der Stadt genau richtig – und der Eiserne Vorhang ist drin

Das Thalia verfüge über einen Eisernen Vorhang und sei mit 525 Plätzen – inklusive der zuletzt ungenutzten Empore – für die Größe der Stadt angemessen, so Rau. Lara Herter und die SPD-Fraktion haben ihre Meinung angesichts "schwindelerregend hohen Sanierungsstaus" überdacht: "Wir sind weitaus offener für eine Neubaulösung als noch vor wenigen Monaten." Die Atmosphäre im Thalia, 1953 als Kino erbaut, sei freilich einmalig.

Im Juli wird der Gemeinderat über die Hallen entscheiden. Dann wird es erst recht spannend.