Hallengebühren werden erhöht Schutterer Ortschaftsrat fordert Nachrüstung bei Offohalle Christine Bohnert-Seidel 07.05.2025 - 17:54 Uhr

1 Die Offohalle in Schuttern wurde im Jahr 1986 erbaut. Mittlerweile müssten die Sanitärräume saniert werden. Foto: Bohnert-Seidel

Der Schutterer Ortschaftsrat entscheidet sich bei einer Gegenstimme für die Erhöhung der Hallengebühren um 15 Prozent. Gleichzeitig werden Investitionen in die Substanz erwartet.









Beim Ortschaftsrat von Schuttern waren die Hallengebühren am Dienstag ein heißes Thema. Nicht, weil die Notwendigkeit zur Erhöhung nicht erkannt wird. Einige Mitglieder im Ortschaftsrat vertreten die These: „Bezahlt wird, was auch funktioniert.“