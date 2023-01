2 Mit 4:0 setzte sich die SG Weildorf/Bittelbronn im Halbfinale gegen den SV Heiligenzimmern durch und entschied auch danach das Finale gegen Stetten mit 3:1 für sich. Foto: Kara

Die SG Weildorf-Bittelbronn hat beim Hallen-Eyachpokal ihren Titel erfolgreich verteidigt. Der Sieger der letzten Auflage aus dem Jahr 2020 setzte sich am Sonntagabend im Finale gegen den SV Grün-Weiß Stetten mit 3:1 nach Verlängerung durch.















In einem spannenden und hochklassigen Endspiel, in dem beide Teams in der proppenvollen Witthauhalle von ihren zahlreichen Fans angefeuert wurden, brachte Tobias Seibold am frühen Sonntagabend die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Aber Weildorf-Bittelbronn hatte in der ausgeglichenen Begegnung mit dem 1:1 von Fabian Eger die passende Antwort parat. Bei diesem Spielstand blieb es auch nach regulärer Spielzeit, und so ging es in die Verlängerung. In dieser wartete SG-Torjäger Nico Hellstern zum "Mann des Finales" auf; denn er brachte den Titelverteidiger mit einem Doppelpack zum 3:1 auf die Siegerstraße und sorgte für grenzenlosen Jubel beim ambitionierten A-Ligisten.

Den Drittplatzierten ermittelten im Kleinen Finale die beiden Bezirksligisten SG Gruol/Erlaheim und SV Heiligenzimmern im Zehnmeterschießen. Vom Punkt erwiesen sich die SG-Kicker als etwas treffsicherer und holten sich mit 3:2 den dritten Rang.

Bereits schon im Halbfinale hatte das Zehnmeterschießen über den Finaleinzug zwischen Stetten und Gruol/Erlaheim entscheiden müssen, nach dem es nach regulärer Spielzeit 0:0 gestanden hatte. Am Ende hatte Stetten mit 3:2 die Nase vorne. Im ersten Semifinale hatte sich Weildorf/Bittelbronn gegen Heiligenzimmern klar mit 4:0 durchgesetzt.

Für Mitfavorit Trillfingen bleibt nur Rang fünf

Nur zu Rang fünf reichte es in der Endabrechnung für den mitfavorisierten Landesligisten TSV Trillfingen. Die Wollensack-Kicker waren in der Vorrunde mit einem 2:2 gegen A-Ligist SV Stetten/Rangendingen II gestartet, bezwangen danach den B-Ligisten SG Hart/Owingen II mit 12:1 und bezwangen auch die SG Gruol/Erlaheim mit 3:1. Dennoch reichte es für den TSV nicht zum Halbfinaleinzug, denn Trillfingen verlor das entscheidende Spiel gegen Weildorf/Bittelbronn mit 0:1. Und so schafften es der Titelverteidiger und Gruol/Erlaheim in die Runde der letzten Vier.

In der zweiten Gruppe, in der fünf Mannschaften um den Halbzeiteinzug buhlten, hatten sich Stetten als Erstplatzierter und Heiligenzimmern auf Rang zwei das Weiterkommen gesichert.

"Es waren tolle und spannende Spiele, die zwar manchmal emotional geführt wurden, aber stets fair geblieben sind. Es gab im gesamten Turnier keine Platzverweise", betont Ulrich Kost vom diesjährigen Ausrichter SV Bittelbronn, der auch mit der Zuschauerresonanz sehr zufrieden war. "Die Halle war sehr gut gefüllt, entsprechend gut war auch die Stimmung bei den Spielen.

Bei den "Alten Herren" jubelt der SV Gruol

Bereits am Samstagabend hatten die "Alten Herren" ihren Hallen-Eyachpokalsieger gekürt. Insgesamt acht Teams waren ins Rennen gegangen- Am späten Abend durften dann die Senioren des SV Gruol jubeln, die sich im Endspiel mit 4:0 gegen den SV Heiligenzimmern durchgesetzt hatten. Die Plätze drei und vier gingen an den SV Stetten und Gastgeber SV Bittelbronn.

Bereits am Samstagvor- und nachmittag war auch der Nachwuchs im Einsatz. Jeweils acht Teams waren bei den Bambini und den F-Junioren am Ball. "Bei den Kleinen haben wir keine Sieger rmittelt; die Kinder haben im Modus der Fair-Play-Liga des DFB gespielt. Das heißt, es gab keine Schiedsrichter und auch keine Ergebnisse und Platzierungen", sagt Kost. Dafür gab es aber Geschenke für alle Kinder. "Alle, die gespielt haben, sind mit einer kleinen Fußballer-Statue ausgezeichnet worden", erläutert der Organisator des SVB.