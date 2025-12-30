Hallenfußball: VfL Nagold misslingt die Titelverteidigung in Herrenberg

Zum dritten Mal in Folge hätte der VfL Nagold das Hallenturnier in der Herrenberger Längenholzhalle gewinnen können, doch er scheitert im Halbfinale – genau wie die SF Gechingen.
Ein reines Kreis-Calw-Finale war beim Herrenberger Hallenfußballturnier zum Greifen nah – doch sowohl der VfL Nagold als auch die SF Gechingen scheiterten im Halbfinale. Damit verpasste der VfL Nagold auch den erhofften dritten Titelgewinn in Folge in der Längenholzhalle. Stattdesse jubelte der TSV Ehningen, der im Endspiel den Bezirksligisten SG Altingen/Entringen mit 3:1 schlug.