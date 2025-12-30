Hallenfußball: VfL Nagold misslingt die Titelverteidigung in Herrenberg

Zum dritten Mal in Folge hätte der VfL Nagold das Hallenturnier in der Herrenberger Längenholzhalle gewinnen können, doch er scheitert im Halbfinale – genau wie die SF Gechingen.

Ein reines Kreis-Calw-Finale war beim Herrenberger Hallenfußballturnier zum Greifen nah – doch sowohl der VfL Nagold als auch die SF Gechingen scheiterten im Halbfinale. Damit verpasste der VfL Nagold auch den erhofften dritten Titelgewinn in Folge in der Längenholzhalle. Stattdesse jubelte der TSV Ehningen, der im Endspiel den Bezirksligisten SG Altingen/Entringen mit 3:1 schlug.

Die beiden Vertreter aus dem Kreis Calw waren ungefährdet in die Zwischenrunde eigezogen. Dem VfL Nagold gelang dies sogar mit fünf Siegen in fünf Spielen. Besonders deutlich war dabei ein 10:0-Schützenfest des Titelverteidigers gegen den FC Gärtringen – einer von nur zwei zweistelligen Siegen während der drei Tage in der Längenholzhalle. Der andere gelang dem SV Rohrau und das ebenfalls mit einem 10:0 gegen den FC Gärtringen.

Etwas mehr Mühe als der VfL Nagold hatten die SF Gechingen in der Vorrunde. Drei ihrer fünf Partien endeten unentschieden – gegen den VfL Herrenberg (0:0), den TV Darmsheim (2:2) und den FV Mönchberg (0:0). Mit den beiden Siege gegen den TSV Kuppingen (2:1) und die SV Böblingen (6:2) machten die Sportfreunde aber das Weiterkommen klar und blieben somit ungeschlagen.

Remis im direkten Duell

In der Zwischenrunde kamen der VfL Nagold und die SF Gechingen gemeinsam mit dem VfL Oberjettingen in die gleiche Dreiergruppe. Das direkte Duell endete mit einem 2:2-Unentschieden. Da der VfL Oberjettingen mit 0:1 gegen die Sportfreunde und 0:5 gegen den VfL Nagold unterlag, zogen somit beide Vertreter aus dem Kreis Calw ins Viertelfinale ein.

Dort kam es für die SF Gechingen zum Wiedersehen mit dem TV Darmsheim, der diesmal mit 3:2 bezwungen werden konnte. Der VfL Nagold traf auf den Türkischen SV Herrenberg und siegte mit 2:1.

Umstrittene Zeitstrafe

Im Halbfinale dann das Aus für die beiden Kreis-Teams: Der VfL Nagold unterlag der SG Altingen/Entringen knapp mit 3:4. Bitter: Drei der vier Gegentore fingen sich die Nagolder während einer umstrittenen Zwei-Minuten-Strafe ein. Die SF Gechingen musste sich dem späteren Turniersieger TSV Ehningen mit 0:2 geschlagen geben.