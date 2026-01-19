Hallenfußball: Trossingen holt ersten Hallen-Titel

Die Bezirkshallenmeisterschaft Schwarzwald/Zollern feiert in Meßstetten ihre Premiere. Acht Mannschaften nehmen teil. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen.
In der Gruppe A trafen mit dem SV Kolbingen, dem TSV Laufen, dem SV Seitingen-Oberflacht und der Gastgeber-SGM Meßstetten/Tieringen vier ambitionierte Teams aufeinander. Am Ende setzte sich Kolbingen als Gruppensieger durch. Einem 3:1 gegen die Hausherren folgte ein deutlicher 6:0-Sieg über Seitingen-Oberflacht. Das 1:1 gegen Laufen reichte zum Einzug ins Halbfinale. Den zweiten Platz sicherte sich der SV Seitingen-Oberflacht. Die Mannschaft von Trainer Richard Waal gewann 2:1 gegen Laufen und 4:1 gegen Meßstetten/Tieringen. Dritter wurde der TSV Laufen.