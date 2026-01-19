Hallenfußball: Trossingen holt ersten Hallen-Titel

In der Gruppe A trafen mit dem SV Kolbingen, dem TSV Laufen, dem SV Seitingen-Oberflacht und der Gastgeber-SGM Meßstetten/Tieringen vier ambitionierte Teams aufeinander. Am Ende setzte sich Kolbingen als Gruppensieger durch. Einem 3:1 gegen die Hausherren folgte ein deutlicher 6:0-Sieg über Seitingen-Oberflacht. Das 1:1 gegen Laufen reichte zum Einzug ins Halbfinale. Den zweiten Platz sicherte sich der SV Seitingen-Oberflacht. Die Mannschaft von Trainer Richard Waal gewann 2:1 gegen Laufen und 4:1 gegen Meßstetten/Tieringen. Dritter wurde der TSV Laufen.

Trossingen sichert sich Rang eins in Gruppe B Die Gruppe B wurde von der SpVgg Trossingen angeführt. Nach einem souveränen 6:1 gegen die SGM Zimmern II/Horgen und einem 1:0 über die SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim war der Gruppensieg trotz einer 1:2-Niederlage gegen die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten II perfekt. Platz zwei ging an Durchhausen; Rang drei belegte Zimmern/Horgen.

Play-off-Spiele fallen deutlich aus

Während die Gruppensieger Kolbingen und Trossingen direkt für das Halbfinale qualifiziert waren, wurden die beiden weiteren Plätze in Play-off-Spielen ermittelt. Seitingen-Oberflacht gewann mit 3:0 gegen Zimmern/Horgen, Laufen setzte sich mit 3:1 gegen Durchhausen durch. Im Halbfinale behauptete sich Trossingen knapp mit 1:0 gegen Seitingen-Oberflacht, während Kolbingen mit 3:1 gegen Laufen die Oberhand behielt. Vor dem Finale standen zunächst die Platzierungsspiele auf dem Programm. Die SGM Heuberg sicherte sich mit einem 5:3 gegen Meßstetten/Tieringen Rang sieben. Zimmern/Horgen gewann das Spiel um Platz fünf mit 7:3 gegen Durchhausen. Dritter wurde der TSV Laufen nach einem 2:1 über Seitingen-Oberflacht. Im Endspiel dominierte Trossingen das Geschehen, setzte sich mit 4:1 gegen Kolbingen durch und krönte zum ersten Bezirkshallenmeister Schwarzwald-Zollern.

Aberle zieht positives Fazit

Bezirksspielleiter Markus Aberle zog ein positives Fazit: „Die Premiere hat gezeigt, welches sportliche und emotionale Potenzial in diesem Wettbewerb steckt. Der Hallenfußball im Bezirk Schwarzwald/Zollern hat eine neue, feste Bühne gefunden. Nun gilt es, das Turnier in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln und für die Mannschaften noch attraktiver zu machen.“