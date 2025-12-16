Hallenfußball: So sieht der Turnier-Fahrplan im Kreis Calw aus

Im Dezember und Januar stehen im Kreis Calw mehrere traditionsreiche Hallenfußballturniere auf dem Programm. Hier der Überblick, was wann wo los ist.
Genau wie im Vorjahr beginnt der Hallenturnier-Reigen im Kreis Calw bereits vor Weihnachten, denn am 20. Dezember stellt der FC Schömberg-Luchse zum zweiten Mal sein Turnier in Sporthalle in Bad Liebenzell auf die Beine. Teilnehmer sind neben den Gastgebern der FV Calw, Alemannia Wilferdingen, der SV Kickers Pforzheim und der FSV Buckenberg. Beginn ist um 14 Uhr.