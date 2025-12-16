Hallenfußball: So sieht der Turnier-Fahrplan im Kreis Calw aus

Genau wie im Vorjahr beginnt der Hallenturnier-Reigen im Kreis Calw bereits vor Weihnachten, denn am 20. Dezember stellt der FC Schömberg-Luchse zum zweiten Mal sein Turnier in Sporthalle in Bad Liebenzell auf die Beine. Teilnehmer sind neben den Gastgebern der FV Calw, Alemannia Wilferdingen, der SV Kickers Pforzheim und der FSV Buckenberg. Beginn ist um 14 Uhr.

Premiere für CP Ebhausen Nach Weihnachten ist traditionell der SC Neubulach zuerst an der Reihe. Am 27. Dezember um 17 Uhr wird sein Turnier, das nun zum 30. Mal stattfindet und das der SV Gültlingen zuletzt dreimal in Folge gewann, mit der Partie zwischen dem VfL Nagold II und dem SC Neubulach III eröffnet. 20 Mannschaften sind in diesem Jahr dabei – und 19 davon kommen aus dem Kreis Calw. Neben drei Mannschaften des SC Neubulach nehmen der VfL Nagold II, der TSV Altensteig, Zrinski Calw, der FV Calw, die SG Hirsau/Oberkollbach, die U19 der SG Oberes Nagoldtal, Titelverteidiger SV Gültlingen, der VfL Stammheim, der TSV Rohrdorf, die U19 der SG Egenhausen/Wart, der SV Schönbronn, der TSV Haiterbach und die SG Teinachtal teil. Seine Hallenpremiere gibt zudem der neu gegründete Club Portuguese Ebhausen, der an der WFV-Freizeitliga teilnimmt. Aus dem Kreis Böblingen sind die A-Junioren der Spvgg Holzgerlingen dabei. Gespielt wird in Neubulach vom 27. bis zum 30. Dezember. Das Finale beginnt am 30. Dezember um 21.10 Uhr.

Schafft VfL Nagold Hattrick?

Ebenfalls am 27. Dezember beginnt das dreitägige Hallenturnier in Herrenberg. Das liegt zwar nicht im Kreis Calw, allerdings nehmen an ihm mit dem VfL Nagold und den SF Gechingen die beiden aktuell besten Vereine aus dem Kreis Calw teil. Der VfL Nagold kommt als Titelverteidiger in die Längenholzhalle und könnte das Turnier in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge gewinnen. Er trifft in der Vorrunde auf den SV Rohrau, den SV Nufringen, den SV Affstätt, die Spvgg Aidlingen und den FC Gärtringen. Die SF Gechingen bekommen es mit dem TSV Kuppingen, dem FV Mönchberg sowie den A-Junioren der SV Böblingen und des Gastgebers VfL Herrenberg zu tun. Das Finale beginnt am 29. Dezember um 21.44 Uhr.

Althengstett wieder doppelt

Im Kreis Calw geht es derweil schon am 28. Dezember in Althengstett weiter. Wie üblich stellt der SV Althengstett gleich zwei Turniere auf die Beine: Das 40. Kreisliga-Turnier steigt an 28. Dezember ab 16 Uhr (Finale: 22.47 Uhr), der 26. Super-Cup am 30. Dezember ab 17 Uhr (Finale: 23.19 Uhr). Am Kreisliga-Turnier nehmen wie üblich Mannschaften aus der Kreisliga A, Kreisliga B und der Reserveliga teil. Unter die insgesamt zwölf Teams mischen sich allerdings auch die A-Junioren der JSG Hengstett, zu der auch der SV Althengstett gehört. Zudem sind der SV Althengstett II, Grün-Weiß Ottenbronn II, der TSV Neuhengstett, die SF Gechingen III, der VfB Obertürkheim, der Polizei-SV Stuttgart, der SV Perouse, Radnik Sindelfingen, der TSV Grafenau, der TSV Ehningen II und der SV Wittlensweiler dabei. Titelverteidiger SV Magstadt fehlt ebenso wie der Vorjahresfinalist Kurdischer SC Sindelfigen

Beim Althengstetter Super-Cup stehen bislang acht Teilnehmer fest. Neben dem SV Althengstett sind der VfL Nagold, die SF Gechingen, Titelverteidiger SKV Rutesheim, der FSV Deufringen, Radnik Sindelfingen, der TSV Köngen und der VfL Sindelfingen II dabei. Einen weiteren Interessenten habe der SV Althengstett noch an der Hand, der aber nur dabei ist, wenn sich auch noch ein zehnter Teilnehmer finden lässt. Dann ändere sich der Turniermodus, aber der Zeitplan bleibe in Summe gleich, heißt es vom SV Althengstett.

Nur SV Vollmaringen dabei

Ebenfalls am 30. Dezember wird die Ü40-Hallenbezirksmeisterschaft in Horb ausgetragen. An ihr nehmen allerdings ausschließlich Vereine aus dem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald teil. Aus dem Kreis Calw ist lediglich der SV Vollmaringen dabei, der zuvor ebenfalls zum früheren Nachbarbezirk gehört hat.

Im neuen Jahr geht es vom 2. bis 4. Januar weiter mit dem Nagolder Hallenturnier. 21 Mannschaften in drei Vorrundengruppen sind in der Bächlenhalle dabei, darunter neben dem Gastgeber VfL Nagold (mit zwei Mannschaften) und dem Titelverteidiger FC Holzhausen die TSG Balingen II, der FV Calw, Radnik Sindelfingen, der SSC Donaueschingen, der TSV Altensteig, Croatia Reutlingen, der SV Althengstett, der SC Neubulach, die Spvgg Freudenstadt, die SG Göttelfingen/Baisingen, der SV Wannweil, die SF Gechingen, der TSV Haiterbach, der SV Schönbronn, der VfL Herrenberg, die SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg und der Clube Portuguese Ebhausen. Das Eröffnungsspiel bestreiten am 2. Januar ab 18 Uhr der VfL Nagold II und der FC Holzhausen. Das Finale soll am 4. Januar um 19.23 Uhr angepfiffen werden.

Badisches Highlight

Im badischen Bereich des Kreises Calw sind in diesem Winter wieder die Calmbacher Hallenfußballtage das große Highlight, die vom 2. bis 5. Januar zum 51. Mal stattfinden. Besonderes Augenmerk gilt dort dem Hauptturnier am 5. Januar, an dem Mannschaften ab der Kreisliga teilnehmen.

Weiterer Budenzauber wird im Januar beim 34. Vollbanden-Turnier der SF Gechingen (9. bis 11. Januar), Haiterbacher U14-Turnier (10. und 11. Januar – unter anderem mit Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC), Hermann-Häberle-Gedächtnisturnier in Bad Liebenzell (16. und 17. Januar) und Gechinger AH- und Frauen-Turnier (23. und 24. Januar) geboten.