1 In einem der ersten Spiele trafen der FC Hechingen und Stetten/Rangendingen II aufeinander. Foto: Kara

Der erste von vier Turniertagen beim Sparkassen-Indoor-Cup ging reibungslos über die Bühne. Die zahlreichen Zuschauer durften dabei viele Tore bestaunen.















Link kopiert

Als um 17 Uhr das Eröffnungsspiel zwischen dem FSV Schwenningen und Rot-Weiß Ebingen angepfiffen wurde, hatten sich bereits einige Zuschauer in der Halle eingefunden. Im Verlauf des Abends füllte sich die Sparkassen-Arena dann fast komplett, so dass richtig gute Stimmung aufkam.

Positives Faziz

Frank Seifert zog ein zufriedenstellendes Fazit: "Alles hat soweit gut funktioniert. Für den ersten Tag waren es auch viele Zuschauer, man merkt dass alle wieder Lust auf Hallenfußball haben. Ein Lob möchte ich auch den Schiedsrichtern aus der Gruppe ›Nördlicher Schwarzwald‹ aussprechen." Schon das erste Spiel des Tages zeigte, warum Spieler, Trainer und Zuschauer den "Budenzauber" in den vergangenen beiden Jahren schmerzlich vermisst hatten. Schwenningen und Ebingen boten eine unterhaltsame und torreiche Partie, welche die Ebinger mit 4:2 für sich entscheiden konnten. So liefen die Begegnungen in den jeweiligen Gruppen.

Ebingen marschiert durch die Gruppe

Gruppe 1: Marcel Kosic sorgte im Eröffnungsspiel bereits nach 90 Sekunden für das erste Tor des Turniers. Auch in der Folge präsentierten sich die Rot-Weißen zielsicher und boten teils feinen Hallenfußball. So stand am Ende die makellose Bilanz von vier Siegen zu Buche. Dabei konnten sie sich auch immer wieder auf ihren starken Keeper Kevin Schopfer verlassen, der einige starke Paraden zeigte und sich auch einmal in die Torschützenliste eintrug. Entsprechend zufrieden war auch Ebingens Coach Polichronis Sidiropoulos: "Ich bin insgesamt zufrieden. Wir können noch an ein paar Schrauben drehen und uns verbessern, aber es hat gut ausgesehen. Wir sind auch nach dem Rückstand im letzten Spiel ruhig geblieben und hatten viele verschiedene Torschützen."

Im Hinblick auf das weitere Turnier sagt er: "Ich denke wir haben ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Aber die kommenden Gegner werden uns sicher noch mehr fordern. Auf dem zweiten Platz und damit ebenfalls in der nächsten Runde war der SV Sulgen, die auch technisch guten Fußball boten. Interessant auch, dass der sehr mitspielende Torhüter komplett ohne Handschuhe auskam. Auf den weiteren Plätzen folgten Schwenningen, die U19 des TSV Frommern, die sich mehr als wacker schlug und die SG Endingen/Erzingen/Roßwangen.

Pflumm und Eschment treffen

Gruppe 2: Der SV Stetten/Rangendingen II um die beiden Spielertrainer Lars Eschment und Manuel Pflumm qualifizierte sich als Gruppenerster für die nächste Runde. Gleich das erste Tor der Mannschaft resultierte aus einer Kombination der Beiden. Manuel Pflumm erklärte im Anschluss: "Das war ein wunderschönes Gefühl hier in Balingen aufzulaufen. In dieser Halle habe ich schon mehrmals den Pokal gewonnen. Vielleicht ist das dieses Jahr mein letzter Auftritt hier. Die besondere Kombination zusammen mit dem Ligarivalen funktionierte aus seiner Sicht sehr gut: "Man kennt sich ja. Wir haben ein Mal zusammen trainiert und das denke ich gut gemacht."

Hitziger Abschluss

In einem hitzigen Spiel mit mehreren Zeitstrafen sicherte man sich gegen Calcio Mössingen den Gruppensieg. Auch die Mössinger bleiben aber weiterhin im Turnier. Teilweise standen beide Teams mit nur noch zwei Feldspielern auf dem Platz, am Ende ging die Begegnung 1:1 aus. Auf Rang drei folgte der FC Hechingen, gefolgt von den zweiten Mannschaften aus Frommern und Albstadt.

Laufen spielt stark auf

Gruppe 5: Vier Teams waren in Gruppe 5 am Start. Dabei kristallisierte sich der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga A – der TSV Laufen/Eyach – schnell als stärkste Mannschaft heraus. Mit schnellem Spiel und guten Ballstafetten kam die Mannschaft zu zahlreichen Toren. Der knappe Erfolg (4:3) in de ersten Partie gegen Bezirksligist Bisingen stellte sich im Nachgang als sehr wichtig heraus. Besonders sehenswert war die letzte Begegnung der Gruppe. Sowohl Laufen als auch Stetten-Salmendingen waren bereits für die nächste Runde qualifiziert. Entsprechend entwickelte sich eine offene Begegnung. Mit 5:3 behielt Laufen am Ende die Oberhand.

Bezirksligist Bisingen und der VfB Bodelshausen, der im Nachbarbezirk in der Kreisliga B aktiv ist, werden die Zuschauer damit nicht mehr beim diesjährigen Indoor-Cup zu sehen bekommen.

Info: Alle Ergebnisse

Gruppe 1: FSV Schwenningen – FV RW Ebingen 2:4; SV Sulgen – SG Erzingen/Roßwangen/Endingen 4:0; TSV Frommern U19 – FSV Schwenningen 2:3; FV RW Ebingen – SV Sulgen 2:1; SG Erzingen/Roßwangen/Endingen – TSV Frommern U19 0:1; FSV Schwenningen – SV Sulgen 2:2; FV RW Ebingen – SG Erzingen/Roßwangen/Endingen 2:0; SV Sulgen – TSV Frommern U19 4:1; SG Erzingen/Roßwangen/Endingen – FSV Schwenningen 2:1; TSV Frommern U19 – FV RW Ebingen 1:3; Tabelle: 1. FV RW Ebingen, 2. SV Sulgen, 3. FSV Schwenningen, 4. TSV Frommern U19, 5. SG Erzingen/Roßwangen/Endingen

Gruppe 2: FC Hechingen – SV Rangendingen/SV Stetten II 0:6; TSV Frommern II – FC 07 Albstadt II 3:0; SF Calcio Mössingen – FC Hechingen 3:1; SV Rangendingen/SV Stetten II – TSV Frommern II 3:0; FC 07 Albstadt II – SF Calcio Mössingen 2:5; FC Hechingen – TSV Frommern II 2:1; TSV Frommern II – SF Calcio Mössingen 2:2; SV Rangendingen/Stetten II – FC 07 Albstadt II 7:0; FC 07 Albstadt II – FC Hechingen 0:3; SF Calcio Mössingen – SV Rangendingen/Stetten II 1:1; Tabelle: 1. Stetten/Rangendingen II, 2. SF Calcio Mössingen, 3. FC Hechingen, 4. TSV Frommern II, 5 FC 07 Albstadt II.

Gruppe 5: FV Bisingen – TSV Laufen 3:4; FC Stetten-Salmendingen – VfB Bodelshausen II 2:1; FV Bisingen – FC Stetten-Salmendingen 1:1; TSV Laufen – VfB Bodelshausen II 4:0; VfB Bodelshausen II – FV Bisingen 2:1; TSV Laufen – FC Stetten-Salmendingen 5:3; Tabelle: 1. TSV Laufen, 2. FC Stetten-Salmendingen, 3. VfB Bodelshausen, 4. FV Bisingen.