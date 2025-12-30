Hallenfußball: Großer Favoritenkreis beim Turnier des VfL Nagold

Ein Verbandsligist, vier Landesligisten und vier Bezirksligsten: Das Hallenfußballturnier des VfL Nagold ist auch in diesem Winter das bestbesetzte im Kreis Calw.
„Ich denke, dass wir wieder ein sehr attraktives Feld haben“, freut sich Marco Quiskamp schon sehr auf das Hallenfußballturnier seines VfL Nagold, das vom 2. bis 4. Januar zum nunmehr 38. Mal in der Bächlenhalle über die Bühne geht. Favoriten zu benennen fällt dem sportlichen Leiter des Landesligisten nicht schwer: „Der FC Holzhausen wird sicher wieder vorne mitmischen. Auch die vier Landesligisten könnten Turniersieger werden. Von den unterklassigeren Mannschaften gehören die SF Gechingen zu den Favoriten und auch der SV Althengstett kommt sicher mit einer guten Mannschaft.“ Und auch anderen Teams wie dem SV Schönbronn und dem FV Radnik Sindelfingen, der erst vor wenigen Tagen das Althengstetter Kreisliga-Turnier gewann, traut Quiskamp viel zu.