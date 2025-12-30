Hallenfußball: Großer Favoritenkreis beim Turnier des VfL Nagold

Ein Verbandsligist, vier Landesligisten und vier Bezirksligsten: Das Hallenfußballturnier des VfL Nagold ist auch in diesem Winter das bestbesetzte im Kreis Calw.

„Ich denke, dass wir wieder ein sehr attraktives Feld haben“, freut sich Marco Quiskamp schon sehr auf das Hallenfußballturnier seines VfL Nagold, das vom 2. bis 4. Januar zum nunmehr 38. Mal in der Bächlenhalle über die Bühne geht. Favoriten zu benennen fällt dem sportlichen Leiter des Landesligisten nicht schwer: „Der FC Holzhausen wird sicher wieder vorne mitmischen. Auch die vier Landesligisten könnten Turniersieger werden. Von den unterklassigeren Mannschaften gehören die SF Gechingen zu den Favoriten und auch der SV Althengstett kommt sicher mit einer guten Mannschaft.“ Und auch anderen Teams wie dem SV Schönbronn und dem FV Radnik Sindelfingen, der erst vor wenigen Tagen das Althengstetter Kreisliga-Turnier gewann, traut Quiskamp viel zu.

Diesmal ohne Oberligisten Jedes Hallenfußballturnier im Kreis Calw hat seine Eigenheiten. Beim Nagolder Budenzauber ist es das stark besetzte Teilnehmerfeld, das sofort ins Auge sticht. Neben Titelverteidiger FC Holzhausen aus der Verbandsliga sind da vor allem die vier Landesligsten TSG Balingen II, Croatia Reutlingen, Spvgg Freudenstadt und der VfL Nagold selbst zu nennen. Aus der Bezirksliga sind die SF Gechingen, der VfL Herrenberg, der SV Althengstett und der VfL Nagold II dabei. „Leider haben wir diesmal keinen Oberligsten. Das hat sich einfach nicht ergeben“, bedauert Quiskamp. So mischten in der Vergangenheit auch der 1. CfR Pforzheim und der FC Villigen in Nagold mit.

Hinzu kommen die Kreisligisten TSV Altensteig, SV Schönbronn, Radnik Sindelfingen, SC Neubulach, TSV Haiterbach, SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg, FV Calw, SV Wannweil II und SG Göttelfingen/Baisingen.

Exot aus Südbaden

Zum allerersten Mal nimmt der SSC Donaueschingen am Nagolder Hallenturnier um den Sparkassen-Cup teil – das Team mit der weitesten Anreise. „Ich habe sie gefragt, wie sie auf uns gekommen sind. Sie meinten, ihnen sei unser Turnier empfohlen worden. Das freut uns natürlich sehr“, sagt Quiskamp über den exotischen Gast aus Südbaden.

„Richtig sympathisch“

Ganz besonders freut sich der sportliche Leiter des VfL Nagold aber die Teilnahme des Clube Portuguese Ebhausen. Das Team ist erst in diesem Jahr gegründet worden, spielt in der offiziellen WFV-Freizeitliga und nimmt in diesem Winter gleich an mehreren Hallenturnieren in der Region teil. „Ich finde das richtig sympathisch, dass sie bei uns mitspielen. Sportlich werden sie wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig sein, aber ich finde es toll, dass sie sich so zeigen“, lobt Quiskamp.

Endrunde am 4. Januar

Aufgeteilt sind die 21 Mannschaften in drei Siebener-Gruppen. „Viel Spielzeit und wenig Wartezeit. Dafür haben wir viel positives Feedback erhalten“, verdeutlicht Quiskamp. Die Vorrundenspiele werden am 2. Januar ab 18 Uhr (mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Holzhausen und dem VfL Nagold II) und am 3. Januar ab 12.30 Uhr ausgetragen. Die Endrunde beginnt am 4. Januar um 11 Uhr. Am selben Tag geht es weiter ab 17.30 Uhr mit den Viertelfinal- und ab 18.22 Uhr mit den Halbfinalspielen. Das Spiel um Platz drei wird um 19.10 Uhr angepfiffen, das Finale um 19.23 Uhr.r