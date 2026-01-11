Hallenfußball: Frommerner Teams dominieren

Die Verbandsliga-Frauen sind bei den Bezirkshallenmeisterschaften in Rosenfeld ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben ihren Titel verteidigt.
14 Aktiventeams in drei Gruppen waren am Samstag in der Sporthalle Hag zu den diesjährigen Hallenbezirksmeisterschaften angetreten. Titelverteidiger TSV Frommern stellte sogar zwei Mannschaften, die erwartungsgemäß das Turnier dominierten. Jeweils die beiden Gruppenersten, sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale.