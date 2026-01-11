Hallenfußball: Frommerner Teams dominieren

Die Verbandsliga-Frauen sind bei den Bezirkshallenmeisterschaften in Rosenfeld ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben ihren Titel verteidigt.

14 Aktiventeams in drei Gruppen waren am Samstag in der Sporthalle Hag zu den diesjährigen Hallenbezirksmeisterschaften angetreten. Titelverteidiger TSV Frommern stellte sogar zwei Mannschaften, die erwartungsgemäß das Turnier dominierten. Jeweils die beiden Gruppenersten, sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Frommern I ohne Punktverlust und Gegentor In Gruppe A sicherte sich Frommern I ungeschlagen und ohne Gegentor mit Siegen gegen die SGM Sulgen/Hardt (2:0), die SGM Frommern/Laufen (2:0), die SpVgg Aldingen (4:0) und den FV Rot-Weiß Ebingen (7:0) den Gruppensieg. Ebenfalls in die Runde der letzten Acht schafften es die SGM Sulgen/Hardt und die SpVgg Aldingen auf den Plätzen zwei und drei.

Auch Frommern II zieht ins Viertelfinale ein

Auch in Gruppe B hieß der der Erstplatzierte TSV Frommern. Die zweite Mannschaft des Verbandsligisten setzte sich gegen die SGM Geislingen/Leidringen (2:0), den SV Unterdigisheim (2:1), die SGM Wurmlingen/Nendingen (6:0) und FV Rot-Weiß Ebingen (8:0) souverän durch und verwies den SV Unterdigisheim und die SGM Wurmlingen/Nendingen auf die Plätze zwei und drei, die damit ebenfalls das Ticket für das Viertelfinale lösten.

Locherhof/Mariazell gewinnt Gruppe C

In Gruppe C schnappten sich die Regionenliga-Frauen der SGM Locherhof-Mariazell Rang eins mit Erfolgen gegen die SGM Göllsdorf/Zepfenhan (4:1), den SV Spaichingen (3:0) und die SGM Wurmlingen/Nendingen II (5:0) vor dem SV Spaichingen, der als Gruppenzweiter ebenfalls in die K.o.-Runde einzog.

Spannung im letzten Viertelfinale

Im ersten Viertelfinale behielt Locherhof/Mariazell gegen Wurmlingen/Nendingen mit 2:0 die Oberhand und zog so als erstes Team ins Halbfinale ein. Ebenfalls in die Runde der letzten Vier schafften es Frommern II mit einem 2:0-Erfolg gegen Aldingen und Frommern I, das Spaichingen mit 6:0 bezwang. Spannung herrschte dagegen im letzten Viertelfinale zwischen Sulgen/Hardt und Unterdigisheim, das mit 5:4 an die Regionenliga-Frauen aus dem Zollernalbkreis ging.

Frommerner Vereinsduell im Endspiel

Während Frommern I im Halbfinale das Derby gegen Unterdigisheim mit 2:0 für sich entschied, musste Frommern II im zweiten Semifinale gegen Locherhof/Mariazell schon etwas mehr kämpfen, um mit 3:2 das zweite Finalticket zu lösen.

Im kleinen Finale um Platz drei behielt Unterdigisheim mit 2:1 gegen Lochergof/Mariazell die Oberhand. Das Endspiel wurde dann zu eine, Frommerner Vereinsduell, in dem die erste Mannschaft gegen die Zweite mit 2:0 gewann und so den Titel erfolgreich verteidigte.

TSV-Trainerin Linder ist zufrieden

Frommerns Trainerin Petra Linder war zufrieden: „Die Mädels haben nichts anbrennen lassen. Wir haben das Turnier dominiert und alle Spiele gewonnen. Vor allem unsere erste Mannschaft war mit sechs Siegen und einem Torverhältnis von 25:0 überragend.“

Da kam es nicht überraschend, dass Lisa Korsch vo Team Frommern I zur besten Torhüterin und Elena Lukic zur besten Spielerin des Turniers gewählt gewählt wurden. Auch der Titel der besten Torjägerin ging an die Frommerner Frauen. Diesen Titel teilten sich Vanessa Deisling und Jana Schwaner mit je sieben Toren.