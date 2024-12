1 Vier Tage „Hallenfußball total“ in Neubulach Foto: Kraushaar

Am Freitag startet der Neubulacher SV Cup in seine 29. Auflage. Zwei Vorrundenspieltage, ein „Best of Rest“-Tag und die Finalrunde garantieren wieder vier Tage Hallenfußball total – mit Plus!









Das Plus steht für das besondere Erlebnis. Der SV Cup steht wie kein anderes Turnier in der Gunst der Fans. Täglich strömen nicht nur Hunderte Zuschauer in die Halle, sie bleiben auch oft bis in die Puppen.