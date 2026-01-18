Hallenfußball: Dem TSV Frommern glückt die Revanche

Bei der 23. Auflage des Kleider-Müller-Cups schafft das Linder-Team nach der Finalniederlage im Vorjahr nun gegen den 1. FC Mühlhausen den erneuten Titelgewinn.
Zwei volle Tage stand die Schloßparkhalle in Geislingen am Samstag und Sonntag wieder einmal ganz im Zeichen des Frauenfußballs. Bei der 23. Auflage des Hallenspektakels um den „Kleider-Müller-Cup“ traten dieses Mal 17 Mannschaften in drei Vorrundengruppen an, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Und die zahlreichen Zuschauer in der Halle mussten ihr Kommen nicht bereuen, denn sie bekamen hochklassige und spannende Spiele im Bandengeciert geboten.