Hallenfußball: Dem TSV Frommern glückt die Revanche

Bei der 23. Auflage des Kleider-Müller-Cups schafft das Linder-Team nach der Finalniederlage im Vorjahr nun gegen den 1. FC Mühlhausen den erneuten Titelgewinn.

Zwei volle Tage stand die Schloßparkhalle in Geislingen am Samstag und Sonntag wieder einmal ganz im Zeichen des Frauenfußballs. Bei der 23. Auflage des Hallenspektakels um den „Kleider-Müller-Cup“ traten dieses Mal 17 Mannschaften in drei Vorrundengruppen an, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Und die zahlreichen Zuschauer in der Halle mussten ihr Kommen nicht bereuen, denn sie bekamen hochklassige und spannende Spiele im Bandengeciert geboten.

„Wir hatten im Vorfeld leider ein paar Absagen, sodass wir den Spielplan mehrfach umbauen mussten. Am Ende hat es aber auch mit 17 Mannschaften ganz gut geklappt“, so eine nach der Siegerehrung sichtlich erleichterte Saskia Weißer.

Der Termin für die 24. Auflage steht schon fest

Sie wird auch im kommenden Jahr wieder federführend an der Organisation des Kleider-Müller-Cups beteiligt sein und nennt mit dem 16. und 17. Januar 2027 auch bereits den Termin für die 24. Auflage.

Besonders angetan war Weißer von der spielerischen Qualität der Mannschaften in den beiden Turniertagen. „Man merkt, dass das Niveau bei unserem Turnier von Jahr zu Jahr steigt“, so die Vollblut-Fußballerin, die seit über 1,5 Jahren an einem Kreuzbandriss laboriert und wohl auch noch längere Zeit zum Zuschauen verdammt ist.

Hohes Niveau schon in den Vorrundenspielen

Bereits in der Gruppenphase setzten die Fußballerinnen des TSV Frommern, die sonst in der Verbandsliga auf Torejagd gehen, ein dickes Ausrufezeichen. Mit der Traum-Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen und einer Tordifferenz von 26:0 zog man äußerst souverän in die Zwischenrunde ein.

„Das war schon stark, wie das die neun Mädels in der Vorrunde durchgespielt haben“, so Frommerns Cheftrainerin Petra Linder. Ebenfalls ein Ticket für Endrunde lösten der FC Donzdorf, Zeller FV, 1. FC Mühlhausen, FC Ingolstadt (U18), TSV Frommern (U18), Hegauer FV und der FC Ingolstadt II. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch den SV Deuchelried und den SV Unterjesingen.

Am Sonntagnachmittag mussten sich die Frauen des TSV Frommern allerdings etwas strecken, denn nach Siegen gegen den Zeller FV (5:2), SV Deuchelried (5:0) kam man gegen die U18 des FC Ingolstadt nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ein 5:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel sicherte jedoch das Ticket fürs Finale, da der Konkurrent aus Ingolstadt (11:1-Tore) bei der Tordifferenz das Nachsehen hatte.

Frommerns Torhüterin Lisa Korsch hält überragend

So traf die Linder-Truppe im Finale auf den Vorjahres-Gegner vom 1. FC Mühlhausen, gegen den man dort noch mit 0:1 das Nachsehen hatte. In der guten gefüllten Schloßparkhalle entwickelte sich schnell ein sehr rasantes Spiel, bei dem vor allem Frommerns Torhüterin Lisa Korsch zur Höchstform auflief. Bei zahlreichen Fernschüssen war die 22-Jährige auf dem Posten und auch in zwei Eins-gegen-Eins-Situationen blieb sie ganz lange stehen und hielt für ihr Team hinten die Null. Auf der Gegenseite dauerte es dann bis zur achten Minute, ehe Vanessa Deisling mit ihrem vierten Turniertreffer ihre Farben in Führung brachte. Der Cupsieger von 2025 antwortete mit wütenden Angriffen, doch spätestens bei Lisa Korsch war Endstation. So brachte Frommern die knappe Führung über die Zeit und durfte sich über 500 Euro für die Mannschaftskasse freuen.

Stenogramm

Finale:

TSV Frommern –

1. FC Mühlhausen 1:0

Spiel um Platz 3:

1. FC Ingolstadt U18 –

1. FC Donzdorf 3:1

Beste Spielerin des Turniers:

Vanessa Jakob (1. FC Mühlhausen)

Beste Torhüterin:

Joana Glessner (Hegauer FV)

Beste Torschützin:

Joana Bauer (1. FC Donzdorf; 12 Tore)