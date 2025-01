Hallenfußball-Cup 2025: Holzhausens Torjäger Janik Michel: „Wir wollen das Ding gewinnen!“

U14-Turnier in Haiterbach Ein Bundesliga-Star kommt sogar zur Hochzeit

Fußballprofis wie Timo Werner, Mario Götze, Joshua Kimmich und Leroy Sane spielten einst beim Haiterbacher U14-Turnier mit. Das findet am Wochenende zum 26. Mal statt. Wieder werden dann die Stars von morgen in Gastfamilien untergebracht. Der Kontakt zu ihnen hält teilweise noch jahrelang an.