1 Zum zehnten Mal in Folge wollen die Frommerner Frauen, hier im Vorjahr in Haigerloch, den Bezirks-Hallentitel bejubeln. Foto: Link

Die Hallenfußballbezirksmeisterschaften der Frauen und Juniorinnen werden am Samstag und Sonntag in der Ebinger Mazmannhalle ausgetragen.









Die C-Juniorinnen küren bereits am Samstagmorgen ab 8.45 Uhr ihre Titelträgerinnen. Zwölf Teams in drei Gruppen buhlen um den Einzug ins Halbfinale. Der Nachmittag gehört dann ab 12.30 Uhr den E-Juniorinnen, die sich mit acht Teams in zwei Gruppen messen.