Hallenfußball: Balinger U19 zaubert auf dem Parkett

Volle Halle, packende Atmosphäre und zahlreiche Tore: In der Burladinger Trigema-Arena erlebten die Zuschauer erneut hochklassigen Budenzauber. Erstmals wurde das Aktiven-Hallenfußball-Turnier im so genannten Champions-League-Modus ausgetragen. Elf Mannschaften lieferten sich in einer gemeinsamen Liga spannende Vorrundenduelle mit Rund-um-Bande und zehn Minuten Spielzeit pro Partie. Jedem Team wurden vier Gegner per Zufallsgenerator zugelost, die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die K.o.-Phase.

Erstmals im Champions-League-Modus „Es war ein stark besetztes Turnier mit spannenden Spielen, großem Einsatz und fairen Duellen“, resümierte Heinrich David, Trainer des gastgebenden 1. FC Burladingen.

Der Gastgeber eröffnete das Turnier gegen die TSG Reutlingen, die mit technisch anspruchsvollem Hallenfußball überzeugte und sich verdient mit 4:2 durchsetzte. Im Anschluss unterstrich die U19 der TSG Balingen ihre Favoritenrolle: Gegen die zweite Mannschaft des FC07 Albstadt gelang ein klares 5:0.

Eine Spielerin unter vielen Spielern

Der FV Rot-Weiß Ebingen II blieb zwar ohne Sieg, sorgte jedoch für ein besonderes Zeichen: Mit Sarah Müller stand die einzige Frau aller Teams auf dem Spielfeld. Der Bezirksliga-Dritte SV Dotternhausen überzeugte ebenso wie Balingen mit technisch sauberem Hallenfußball und gewann alle vier Vorrundenspiele. Titelverteidiger TSV Straßberg musste sich im wohl spannendsten Vorrundenspiel dem A-Ligisten TSV Stein knapp mit 4:5 geschlagen geben. Insgesamt erwischte Straßberg keinen optimalen Turniertag, erreichte jedoch als Achter noch das Viertelfinale.

Titelverteidiger scheidet im Viertelfinale aus

Dort war für den Titelverteidiger gegen die überragend aufspielende U19 der TSG Balingen beim 1:6 Endstation. Die TSG Reutlingen unterlag dem FC07 Albstadt II knapp mit 2:3. Gastgeber Burladingen kämpfte gegen Dotternhausen engagiert, musste sich aber mit 1:5 geschlagen geben. „Mit dem Viertelfinale haben wir unser Minimalziel erreicht. Dotternhausen war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, so FC-Trainer David.

Ebenfalls eine starke Vorstellung zeigte der A-Ligist FV Bisingen, der den TSV Stein mit 6:1 aus dem Turnier warf.

TSG-Youngster und Dotternhausen lösen das Endspielticket

Im Halbfinale demonstrierte die Balinger U19 ihre Klasse und zog mit einem klaren 8:2-Erfolg gegen den FC07 Albstadt II ins Endspiel ein. Im zweiten Semifinale sicherte sich Dotternhausen mit einem 3:1 gegen Bisingen das Finalticket.

Das Spiel um Platz drei entschied ein Neunmeterschießen zugunsten des FC07 Albstadt II, der sich 4:3 gegen den FV Bisingen durchsetzte.

Hochklassiges Finale

Das Finale bot hochklassigen Hallenfußball auf Augenhöhe. Die Führung für Balingen fiel nach einer Standardsituation: Nach einem Rückpass zum Torwart gab es einen indirekten Freistoß, den Linus Meiling zum 1:0 ins kurze Eck verwandelte (8.). Kurz darauf erhöhte Leonard Phiaphakdy auf 2:0. Dotternhausen hatte Pech, als Torjäger Anes Kljajic nur die Latte traf. In der Schlussminute verkürzte Anes Kljajic per Neunmeter auf 1:2. In einer dramatischen Schlussphase verteidigten die Balinger die Führung mit großem Einsatz bis zum Abpfiff. Am Ende stand ein knapper, aber hochverdienter Sieg der TSG Balingen U19.

TSG-Trainer Akbaba ist zufrieden

„Der Erfolg ist absolut verdient. Die Jungs spielen eine hervorragende Hallenrunde: technisch stark, temporeich, willig und bissig. Viele Gegner hatten damit ihre Probleme. Das positive Feedback von Zuschauern, Spielern und Trainern macht mich sehr stolz“, freute sich TSG-Trainer Mehmet Akbaba über den Turniersieg, den Pokal und 800 Euro Preisgeld inklusive Warengutscheinen des Turniersponsors.