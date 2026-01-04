Hallenfußball: Balinger U19 zaubert auf dem Parkett

Die A-Junioren der TSG sichern sich beim 14. Sport-Mabitz-Cup des FC Burladingen den Turniersieg.
Volle Halle, packende Atmosphäre und zahlreiche Tore: In der Burladinger Trigema-Arena erlebten die Zuschauer erneut hochklassigen Budenzauber. Erstmals wurde das Aktiven-Hallenfußball-Turnier im so genannten Champions-League-Modus ausgetragen. Elf Mannschaften lieferten sich in einer gemeinsamen Liga spannende Vorrundenduelle mit Rund-um-Bande und zehn Minuten Spielzeit pro Partie. Jedem Team wurden vier Gegner per Zufallsgenerator zugelost, die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die K.o.-Phase.