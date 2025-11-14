Hallenfußball: Bald gibt es wieder „Budenzauber“ bei den Hallenturnieren

Bei den prestigeträchtigen Hallenturnieren, wie dem Indoor-Cup wird in der Winterpause um die Pokale gekämpft. Wir haben mit den Organisatoren einiger Turniere gesprochen.
Die Tage werden kürzer, es wird kälter draußen und Weihnachten, sowie das neue Jahr stehen vor der Tür. Für die Fußballteams der Region bedeutet dies, dass es nur noch wenige Spieltage bis zur Winterpause sind. So sind es in den Kreisligen noch zwei Spieltage, während in der Bezirksliga und Landesliga noch vier Spieltage anstehen.