Hallenfußball: Bald gibt es wieder „Budenzauber“ bei den Hallenturnieren

Bei den prestigeträchtigen Hallenturnieren, wie dem Indoor-Cup wird in der Winterpause um die Pokale gekämpft. Wir haben mit den Organisatoren einiger Turniere gesprochen.

Die Tage werden kürzer, es wird kälter draußen und Weihnachten, sowie das neue Jahr stehen vor der Tür. Für die Fußballteams der Region bedeutet dies, dass es nur noch wenige Spieltage bis zur Winterpause sind. So sind es in den Kreisligen noch zwei Spieltage, während in der Bezirksliga und Landesliga noch vier Spieltage anstehen.

Doch auch im Winter ist für die Teams einiges geboten, so stehen zahlreiche Hallenturniere an, die schon mitten in den Vorbereitungen stecken.

Das wahrscheinlich größte davon ist der Indoor-Cup der TSG Balingen, welcher in diesem Jahr vom 26. bis 28.Dezember stattfindet. Organisator Martin Kath sagt: „Wir sind zuversichtlich, wieder ein attraktives, gutes und regional geprägtes Teilnehmerfeld begrüßen zu dürfen. Bereits jetzt liegen rund 20 Anmeldungen vor und weitere Rückmeldungen, die darauf schließen lassen, dass wir an das Teilnehmerfeld der letzten Jahre anknüpfen können.“ Die Gruppenauslosung findet am 6. Dezember nach dem TSG-Heimspiel gegen Fulda-Lehnerz statt.

Noch vor dem Indoor-Cup trägt der FC 07 Albstadt den Super-Cup aus. Vom 19. bis zum 21.Dezember wird der Sieger des 36.Albstädter Hallenfußball-Turniers in der Mazmannhalle ermittelt. In den letzten Jahren wurde das Turnier, welches auch in diesem Jahr von Burger King gesponsort wird, mehrfach abgesagt.

Zwei Turniere mit Livestream

Auch nach dem Jahreswechsel geht es gleich weiter mit den Hallenturnieren. So findet am 3. Januar der Sport-Mabitz-Cup in der Burladinger Trigema-Arena statt. Organisator Martin Haag sagt: „Die Vorbereitungen laufen, wir beantworten gerade die Anmeldungen. Die Teams können sich per E-Mail anmelden, und Stand jetzt werden die Gruppen nicht ausgelost. Ansonsten klären wir momentan noch einige organisatorische Dinge, und wie im Vorjahr wird auch „Matchreport“ wieder vor Ort sein und unser Turnier livestreamen.“

Ebenfalls von Matchreport live übertragen wird der Kleider-Müller-Cup der Frauen am 17. und 18.Januar, der in der Geislinger Schlossparkhalle ausgetragen wird. „Wir sind schon voll in den Vorbereitungen und haben jetzt bis Mitte November auch die Anmeldefrist. Wir haben auch schon einige gute, höherklassige Teams, da geht es von der 2.Bundesliga bis zur Landesliga runter. Als Ausnahme gibt es dann noch uns als Bezirksligisten. Die Auslosung ist geplant auf die erste oder zweite Dezemberwoche, das hängt allerdings noch davon ab, wie Matchreport das Ganze mit uns zeitlich terminiert, da wir eine Liveauslosung über Social Media und Twitch machen“, so die Organisatorin des Turniers von der SGM Geislingen I/Leidringen II, Saskia Weisser.

Witthauhalle nicht nutzbar

Im vergangenen Jahr ebenfalls live zu sehen war der Halleneyachpokal aus der Witthauhalle in Haigerloch Ob das in diesem Jahr so ist, ist noch unklar. Die Halle wird aber aktuell renoviert und so muss der Eyachpokal, der vom 23.Januar bis zum 25.Januar ausgetragen wird, in einer anderen Halle gespielt werden. Matthias Illi, Vorsitzender des SV Gruol, der das Turnier in diesem Jahr ausrichtet, sagt: „Der Halleneyachpokal findet in Geislingen statt, wir haben durch die Spielgemeinschaft mit Erlaheim gute Kontakte dahin. Es wurde von allen Vereinen beschlossen, dass mit einer Rundumbande gespielt wird, wovon wir uns einen attraktiveren Fußball erwarten .“

Unsere Empfehlung für Sie Eyachpokal in Heiligenzimmern Der TSV Trillfingen siegt im Finale Im Finale besiegt die Mannschaft von Fabian Singer die SGM Gruol/Erlaheim mit 2:1.

„Hinsichtlich dem Teilnehmerfeld sind wir noch in der Planung, und es wird gerade abgefragt, welche Mannschaften genau teilnehmen, vor allem bei den Perspektivteams. Am Freitag wird das Turnier von den Perspektivteams ausgetragen, am Samstag spielen die Jugend und die AH und am Sonntag findet das Endturnier mit den ersten Mannschaften und den vier Halbfinalisten des Perspektivturniers statt. Demnächst werden auch die Gruppen auch ausgelost.“

Murat-Lamm-Cup in Rangendingen

Das Problem mit der Witthauhalle hat auch Pamukkale Haigerloch. Der Murat Lamm-Cup wird allerdings am gleichen Wochenende wie der Kleider-Müller-Cup ausgetragen, weshalb die Geislinger Halle hier keine Option war. Organisator Niyazi Cümen sagt: „Das Turnier findet in der Rangendinger Sport-und Mehrzweckhalle statt. Die Vorbereitungen laufen und wir haben auch schon einige Anmeldungen vorliegen, beispielsweise vom Vorjahressieger Gruol/Erlaheim. Bis zum 1. Dezember können sich die Teams noch anmelden.“