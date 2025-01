Hallenfußball: 1. FC Mühlhausen schnappt sich beim Kleider Müller Cup den Pott

1 Die Frauen von Titelverteidiger TSV Frommern schafften es enreit ins Endspiel und verloren dort nur knapp mit 0:1. Foto: Kara

Die Zuschauer in der Schloßparkhalle erlebten ein spannendes Endspiel in dem die Verbandsliga-Kickerinnen dem höherklassigen Gegner stark Paroli boten. Glück hatte Frommern, dass Mühlhausen nach fünf Minuten nur den Pfosten traf. So blieb es weiter spannend, ehe dem Oberligisten zweieinhalb Minuten vor dem Ende das 1:0 durch Luisa Weber gelang. Pech hatte der TSV, dass der vermeintliche 1:1-Ausgleich nicht zählte, da der Ball vorher den Schiedsrichter berührt hatte. So blieb es beim 1:0. „Das ist eine unglückliche Niederlage, aber wir sind dennoch zufrieden mit dem zweiten Platz“, resümierte Chiara Belz, die Trainerin Petra Linder als Coach an der Bande vertrat.