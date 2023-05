Villingendorf feierte drei Tage seine neue Mehrzweckhalle. Mit geladenen Gästen am Freitag und einem Meer von Besuchern am Wochenende.

Was schon beim Festakt am Freitag vom Käppele-Theater angedeutet wurde, sagte am Sonntag ein Rottweiler: „Gigantisch, da geht selbst die Doppelsporthalle in Rottweil daneben unter.“

Andere Besucher beschrieben die neue Villingendorfer Mehrzweckhalle (MZH) als „einfach nur schön“, bedauerten, nicht selbst in einer solchen Halle Turnunterricht gehabt zu haben oder standen beeindruckt vor der gigantischen Bühne.

Magische Anziehungskraft

Aber geradezu magisch schien die Anziehungskraft der angebauten Turn- und Bewegungslandschaft (TuB) zu sein, in der im Wechsel zu Führungen und „Action-Zeiten“ eingeladen wurde. Ein Elternpaar sagte nur lachend: „Unsere Kinder würden am liebsten nach Villingendorf ziehen.“ Klaus Seifried, Vorsitzender des Sportvereins, dürfte es freuen. Die TuB kann von allen gebucht werden, die Lust auf Bewegung, Spaß oder ein effektives Training haben.

Genau vor zehn Jahren

Für den Verein war die Entstehung ein langgehegter Wunsch, sagte er auf dem Festakt. Genau vor zehn Jahren habe er an die Büros des damaligen Bürgermeisters Karl-Heinz Bucher und des Kämmerers Michael Hardtmann geklopft und von der Vision und dem großen Wunsch erzählt – und sei auf offene Ohren gestoßen.

Seit diesem Zeitpunkt wurde unermüdlich an der Verwirklichung, die am Wochenende bestaunt wurde, gearbeitet. Der finanzielle Aspekt sei freilich ein wahrer Kraftakt für den Sportverein. Aber es hätten sich unzählige Menschen gefunden, die mitgeholfen hätten, die Bewegungslandschaft zu finanzieren, bedankte sich Seifried. Und bei Bürgermeister Marcus Türk und dem Gemeinderat, die das Vorhaben unterstützt und es gemeinsam mit der neuen MZH auf den Weg brachten.

Am Kraftakt gefeilt

Freilich war das Hauptwerk, der Bau der MZH, ein Kraftakt, an dem die Gemeinde über Jahre mit Bedacht feilte und der letztendlich in knapp dreijähriger Bauzeit auf die Beine gestellt werden konnte. Mitten in der Pandemie und einem Krieg in Europa. Die daraus resultierenden Probleme bei den Handwerksbetrieben und der Materialbeschaffung schilderte Bürgermeister Marcus Türk. Dennoch sei es gelungen, das Großprojekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Mit einem blaue Auge

Bei den Kosten sei die Gemeinde mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch wenn die beim Spatenstich anvisierten Gesamtkosten für die MZH, inklusive Foyer und der TuB, von 9,5 Millionen Euro sich auf 10,0 Millionen Euro erhöht hätten.

Ebenfalls gut weggekommen sei die Gemeinde bei den Zuschüssen von 2,43 Millionen Euro, dankte er. Er sei überzeugt, dass die Investition sich lohne. Die MZH biete über Jahrzehnte vielfältige Möglichkeiten, „um die uns andere beneiden“.

Geruch nach alten Socken

Hermann Kopp, erster Landesbeamter, fühlte sich beim Anblick der Halle an seine Schulzeit erinnert. Was ein Unterschied zu der dunklen Halle seiner Kindheit, die nach alten Socken gerochen hätte, zur umfassenden Funktionalität der MZH in Villingendorf, sagte er. Kopp lobte Michael Hardtmann, der das Projekt „hervorragend begleitet“ habe, und die Gemeinde. „Sie haben alles richtig gemacht.“

Die Politik gratuliert

Zu den Gratulanten gehörten CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss („Sie haben mehreren Generationen gute Dienste geleistet“), CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Teufel („Sie haben den Jackpot geknackt“) und FDP-Landtagsabgeordneter Daniel Karrais („Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort“).

„Ein grandioser Sieg“

Harald Imhof überreichte als Vertreter der Vereine zum „grandiosen Sieg“ eines langen Wettkampfes einen Pokal. Und Karl-Heinz Wachter, der als Vertreter des Sportkreises Rottweil ans Rednerpult trat, sagte, Villingendorf habe ein Zeichen für den Sport in Schulen und Vereinen gesetzt.

Bei all dem Glanz blieb freilich kein Platz für Wehmut. Die alte Halle ist Geschichte. Bei ihrer Eröffnung vor mehr als 50 Jahren sei die Freude aber ebenso groß gewesen, erinnerte eine Dame. Damals habe zur Freude ein geeigneter Hallenboden und die Möglichkeit zum Duschen gereicht.