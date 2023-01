1 Der FC Holzhausen hat den Hallencup in Empfingen gewonnen. Foto: Wagner

Die Endrunde des Empfinger Hallencups wurde nach drei Vorrundentagen am Samstag ausgespielt. In vier Gruppen mit je vier Mannschaften traten die qualifizierten Teams in Zwischenrund gegeneinander an.

In Gruppe A waren die TSG Balingen U19, SpVgg Bochingen, VfR Sulz und der SV Heselwangen. Hier schafften den Sprung ins Viertelfinale die Balinger sowie der VfR.

In Gruppe B spielten die SGM Gruol/Erlaheim, SpVgg Trossingen, SV Wittendorf und SV Wurmlingen gegeneinander. Weiter kamen Gruol/Erlaheim und Wittendorf.

In Gruppe C traten die TSG Balingen U23, FSV Schwenningen, SG Empfingen und der FC Holzhausen II auf dem Kunstrasen an. Für das Viertelfinale empfahlen sich Balingen sowie die Empfinger.

In Gruppe D trafen der SV Unterjesingen, FC Holzhausener, SGM Schramberg/Sulgen und der SV Böttingen aufeinander. Nach einem 12:1 für Holzhausen gegen Böttingen waren es der FC sowie Schramberg/Sulgen, die weiter im Turnier waren.

Viertelfinale

TSG Balingen U19 – SV Wittendorf 2:0. In einer schnellen Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend bis Benjamin Loulendo die U19 Führung besorgte, ehe die Youngsters in der Schlussminute den Deckel drauf machten.

SGM Gruol/Erlaheim – VfR Sulz 2:0. Lange Zeit wog das Spiel ausgeglichen hin und her, bis Gruol in der Schlussphase zwei Treffer erzielte.

TSG Balingen U23 - SGM Schramberg/SV Sulgen 1:4. Der Geheimfavorit aus Balingen geriet etwas überraschend gegen die frech aufspielende Spielgemeinschaft zunächst mit zwei Treffern in Rückstand. Nach dem Anschluss fiel postwendend das 1.3 für die Uhrenstädter, dem sie sogar noch den vierten Treffer folgen ließen und somit ins Halbfinale einzogen.

FC Holzhausen – SG Empfingen 4:1. Obwohl sich die Gastgeber gut wehrten reichte es in einer hitzigen Begegnung nicht fürs Halbfinale. Zweimal Niklas Schäuffele, Simon Bok sowie Janik Michel per Zehnmeter trafen für den Oberligisten. Dennis Rebmann war für die SGE aus der Entfernung erfolgreich.

Halbfinale

TSG Balingen U19 – SGM Gruol/Erlaheim 1:0. Das erste Halbfinale der beiden Nachbarn verlief weitgehend ausgeglichen. Ein Tor der jungen Balinger entschied schließlich die Begegnung.

FC Holzhausen – SGM Schramberg/Sulgen 4:0. Der FC Holzhausen musste gegen das Team seines ehemaligen Coaches Onur Hepkeskin ran. Auch diese Aufgabe wurde souverän erledigt. Wieder war ein sehr gut mitspielenden Torspieler Tim Göttler erfolgreich. Die weiteren Tore erzielten zweimal Simon Bok und erneut Janik Michel.

Spiel um Platz Drei

SGM Gruol/Erlaheim – SGM Schramberg/Sulgen 0:3. Schnell gingen die Schramberger mit 2:0 in Front. Im Duell der Gefrusteten schossen die Uhrenstädter noch einen Treffer und belegten so den dritten Rang beim Empfinger Hallencup.

Finale

FC Holzhausen – TSG Balingen U19 4:2. Oberligist FC Holzhausen ist der souveräne Sieger des 21. Empfinger Hallencups. Im Finale eröffnete Janik Michel den Torreigen, ehe Julian Oberle rasch erhöhte. Zwar konnte Julian Heckler für die Mannschaft von Ingo Weil den Anschlusstreffer erzielen, jedoch traf Torwart Tim Göttler erneut und Janik Michel machte den vierten Treffer.

Platzierungen

1. FC Holzhausen

2. TSG Balingen U19

3. SGM Schramberg/Sulgen

4. SGM Gruol/Erlaheim

Weitere Infos

Bester Spieler: Flavius Opera (SGM Schramberg/Sulgen)

Bester Torschütze: Janik Michel (FC Holzhausen) 24 Tore

Bester Torwart: Tim Göttler (FC Holzhausen)

Turnieraufsicht: Rudolf Kittel, Karl-Eugen Schiller

Turnierleitung: Achim Hank

Rotes Kreuz: Sandra Brendle, Simon Brendle, Doris Horschig-Ladenburger, Jens Edelmann,

Schiedsrichter: Thomas Glaser, Stefan Beckmann, Blerim Seremi, Benjamin Haug, Vincent Schöller, Julius Wick (SRG Calw)

Hallensprecher: Klaus Lang, Bob Ricken