Hallencup der SG Empfingen: VfL Nagold spielt ein starkes Turnier – Schuon ärgert sich über Halbfinal-Aus

Marcel Schuon, Coach des VfL Nagold, sieht einen guten Auftritt seiner Mannschaft und kann sich über den 3. Platz trotzdem nur bedingt freuen.

Bis zum Halbfinale hatte der VfL Nagold wohl mit dem FC Holzhausen zusammen den beeindruckendsten Lauf des Turniers hingelegt: War beim Auftaktsieg gegen die SGM Gruol/Erlaheim (2:1) vielleicht noch etwas Sand im Getriebe, gab es mit dem 5:2 gegen die TSG Balingen II das erste Ausrufezeichen. Es folgte ein souveränes 4:0 gegen den Tus Ergenzingen und damit als Gruppensieger die Qualifikation für das Viertelfinale.

Dort wurde der SC 04 Tuttlingen – ebenfalls Landesligist – beim 7:0 richtig auseinandergeschraubt. Coach Marcel Schuon lobte: „Wir haben am Donnerstag nicht ganz so gut performt, da war heute schon eine Steigerung zu sehen. Wir haben bis zum Halbfinale jedes Spiel souverän gewonnen, und waren gut im Flow.“

Pleite gegen Empfingen

Dann kam das Halbfinale gegen den Gastgeber, mit dem man sich auf dem Feld und in der Halle schon seit Jahren immer wieder duelliert. Auch dieses Mal war es eine intensive Begegnung, in der er es die Nagolder nach einer 2:1-Führung verpassten nachzulegen. So war es Torschützenkönig Philipp Kress, der die SGE ins Zehnmeterschießen brachte.

Schuon bilanzierte: „Meiner Meinung nach haben wir etwas unverdient verloren, weil wir spielerisch die bessere Mannschaft waren. Wir hätten es in den zwölf Minuten entscheiden müssen. Ich habe eigentlich Holzhausen und uns im Finale gesehen. Aber so ist es eben, Fußball ist ein Ergebnis- und kein Ballbesitzsport.“

Wieder der 3. Platz

So wurde es dank dem 2:1-Sieg gegen die TSG-U23 (O-Ton Schuon: „Das war wichtig“) wie schon im vergangenen Jahr der 3. Platz. 2024 war man im Finale gegen die SG Empfingen unterlegen. 2016 hatte man das beliebte Turnier letztmals gewonnen und wird 2027 sicher einen neuen Anlauf nehmen.

Kommendes Wochenende bestreitet man dann bereits das erste Vorbereitungsspiel auf dem Feld. Am Samstag (13 Uhr) spielt man beim Oberligisten VfL Oberachern, ehe es eine Woche später gegen den FC Holzhausen geht.