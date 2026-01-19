Hallencup der SG Empfingen: VfL Nagold spielt ein starkes Turnier – Schuon ärgert sich über Halbfinal-Aus

Marcel Schuon, Coach des VfL Nagold, sieht einen guten Auftritt seiner Mannschaft und kann sich über den 3. Platz trotzdem nur bedingt freuen.
Bis zum Halbfinale hatte der VfL Nagold wohl mit dem FC Holzhausen zusammen den beeindruckendsten Lauf des Turniers hingelegt: War beim Auftaktsieg gegen die SGM Gruol/Erlaheim (2:1) vielleicht noch etwas Sand im Getriebe, gab es mit dem 5:2 gegen die TSG Balingen II das erste Ausrufezeichen. Es folgte ein souveränes 4:0 gegen den Tus Ergenzingen und damit als Gruppensieger die Qualifikation für das Viertelfinale.