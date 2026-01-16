Hallencup der SG Empfingen: Beide Heimteams in der Endrunde – So sehen die Gruppen aus

Von 30 Mannschaften haben sich 16 für die Endrunde des Hallencups am Samstag qualifiziert. Die beiden Turniersieger der letzten beiden Jahre finden sich in einer Gruppe wieder.
Tore satt und spannende Vorrundenspiele sahen die Fans in der Täleseehalle bislang. Der Hallencup der SG Empfingen findet nun am Samstag seinen großen Abschluss. Die qualifizierten Mannschaften aus der Vorrunde spielen in einer Endrunde um den Einzug in die Finalrunde. Aus der Vorrunde sind automatisch die ersten beiden Teams ihrer jeweiligen Gruppe weiter – außerdem die vier besten Dritten der sechs Vorrundengruppen.