Hallencup der SG Empfingen: Beide Heimteams in der Endrunde – So sehen die Gruppen aus

Von 30 Mannschaften haben sich 16 für die Endrunde des Hallencups am Samstag qualifiziert. Die beiden Turniersieger der letzten beiden Jahre finden sich in einer Gruppe wieder.

Tore satt und spannende Vorrundenspiele sahen die Fans in der Täleseehalle bislang. Der Hallencup der SG Empfingen findet nun am Samstag seinen großen Abschluss. Die qualifizierten Mannschaften aus der Vorrunde spielen in einer Endrunde um den Einzug in die Finalrunde. Aus der Vorrunde sind automatisch die ersten beiden Teams ihrer jeweiligen Gruppe weiter – außerdem die vier besten Dritten der sechs Vorrundengruppen.

Diese werden dann in vier neue Gruppen aufgeteilt. Hier hat sich schon jetzt eine spannende Konstellation ergeben, denn die beiden Turniersieger von 2024 und 2025 treffen in Gruppe C aufeinander. Verbandsligist Holzhausen ist Titelverteidiger und Turnierausrichter Empfingen hatte vor zwei Jahren gewonnen.

Ebenfalls in dieser Gruppe ist die SG Empfingen II, die sich mit 16:8 Toren und einer starken Leistung hinter Landesligist Tuttlingen platzierte.

Die vier Gruppen

In Gruppe A: SGM Altingen/Entringen (Bezirksliga Alb), FC 07 Albstadt (Landesliga), SC 04 Tuttlingen (Landesliga), SpVgg Freudenstadt (Landesliga).

In Gruppe B: TuS Ergenzingen (Landesliga), TSG Balingen U23 (Landesliga), VfL Nagold (Landesliga), SGM Gruol/Erlaheim (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern).

In Gruppe C: FC Holzhausen (Verbandsliga), SG Empfingen II (Kreisliga A), SG Empfingen (Landesliga), TSG Wittershausen (Kreisliga A).

In Gruppe D: TSV Trillfingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern), BSV 07 Schwenningen (Landesliga), TSV Hirschau (Bezirksliga Alb), FV Plochingen (Bezirksliga Neckar/Fils).

Von diesen 16 Teams, die in vier Gruppen um den Einzug in die Finalrunde spielen, kommen acht weiter. Los geht es in der Täleseehalle mit der Endrunde um 14 Uhr, wenn die SGM Altingen/Entringen auf den FC 07 Albstadt trifft.

Die Finalrunde mit vier Viertelfinals, zwei Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und dem Finale startet um 19.57 Uhr.