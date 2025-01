Hallenbezirksmeisterschaft: Hat der neue Bezirk Nordschwarzwald die Einladungen vergessen?

1 Ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden Landesligisten Spvgg Berneck/Zwerenberg (in Rot) und SV Oberreichenbach wird es – so wie hier in der vergangenen Saison in Nebulach – in diesem Jahr bei der Hallenbezirksmeisterschaft der Frauen nicht geben. Foto: Blaich

Der SV Oberreichenbach schickt nur sein B-Team, Titelverteidiger SG Neubulach/Schönbronn nimmt gar nicht erst teil: Bei der Hallenbezirksmeisterschaft der Frauen des neuen Bezirks Nordschwarzwald ist der Kreis Calw unterrepräsentiert. Es gibt offenbar massive Kommunikationsprobleme.









Durch die WFV-Reform bekommt in diesem Winter auch die Bezirkshallenmeisterschaft der Fußballerinnen ein völlig neues Gesicht. Zumindest war das der Plan. Doch von den neun Mannschaften, die am 18. Januar in der Freudenstädter Stadionhalle ins Rennen gehen, kommen nur zwei aus dem früheren Bezirk Böblingen/Calw.