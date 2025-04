Hallenbadsanierung in Gechingen: Gemeinde spart enorm viel Zeit und Geld

1 Das 50 Jahre alte Gechinger Hallenbad muss dringendst saniert werden –­ technisch und energetisch. Foto: Jeanette Tröger

Die dringend notwendige Sanierung der 1975 gebauten Freizeit- und Sporteinrichtung brennt der Gemeindeverwaltung schon lange unter den Nägeln – so soll mithilfe eines externen Beraters ein optimales Ergebnis erzielt werden.









Der Gemeinderat hatte sich schon 2022 explizit für den Erhalt des Bades ausgesprochen hat. Per Energieeinsparcontracting soll die Sanierung nun schnell umgesetzt werden, was personelle wie finanzielle Ressourcen in der Verwaltung einsparen soll. Das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dafür zunächst eine Erstberatung durch die Landesenergieagentur KEA-BW zu beauftragen.