Hallenbadneubau in Rottweil: Aus fürs Solebecken – das ist der Grund

Metallstützen, die die Becken abstützen, und maroder Beton – die Ära Aquasol ist besiegelt. Und für den Wegfall des Solebeckens beim neuen Kombibads gibt es einen Grund.
„Wir sind dringend gehalten, hier tätig zu werden. Wir wissen, dass hier Baufälligkeit eingetreten ist.“ OB Christian Ruf fand am Mittwochabend in der Sitzung des Rottweiler Gemeinderats deutliche Worte. Es geht um um die Zukunft der Rottweiler Bäderlandschaft. Und diese soll – so die Planung – mit einem Kombibad am Freibadstandort gesichert werden. Der Spatenstich ist schon in Sichtweite.