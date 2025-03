Die Stadtwerke wollen nach Neueinstellungen im Herbst jetzt den Bäderbetrieb für das Hallenbad in Sulgen sowie das Freibad in Tennenbronn langfristig planen. Es gibt künftig eine neu ausgewiesene „Nebensaison“.

„Mit der jetzt bestehenden Personaldecke wollen wir den Parallelbetrieb langfristig planen und die nächsten Jahre sicherstellen“, heißt es seitens der Stadtwerke in einer Vorlage für den Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik.

Dazu sei der Betrieb des Hallenbads grundsätzlich in Phasen unterteilt worden. So gebe es die Hauptsaison, die rund 7,5 Monate vom Ende der Sommerferien bis Ende April gehe, die zweieinhalb Monate dauernde Nebensaison von Mai bis gegen Mitte Juli und eine zwei Monate lange Schließzeit von Mitte Juli bis zum Ende der Sommerferien.

Lesen Sie auch

Im vergangenen Jahr, so führt Stadtwerkechef Peter Kälble aus, habe es lediglich drei Monate Öffnungszeiten gegeben, die vergleichbar mit den jetzt geplanten Zeiten während der Hauptsaison seien. Zudem sei das Bad für die Öffentlichkeit vier Monate geschlossen gewesen.

Im Freibad soll es wie im vergangenen Jahr keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensaison mit unterschiedlichen Öffnungszeiten geben. Das Bad im Tennenbronner Affentäle soll weiterhin grundsätzlich gegen Mitte Mai öffnen und mit dem Ende der Sommerferien schließen. Es soll während dieser Zeit täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Gegenüber der Hauptsaison soll künftig beim Hallenbad Sulgen – die Zustimmung der Ratsgremien vorausgesetzt – dienstags bis freitags von 21 auf 20 Uhr reduziert werden – zudem sonntags vom 20 auf 16.30 Uhr. Dienstags, donnerstags und freitags soll zudem der morgendliche Beginn auf eine Stunde später (ab 10 Uhr) verschoben werden, der Frühbadetag am Mittwoch ab 6.30 Uhr soll erhalten bleiben. Insgesamt sollen so die Öffnungszeiten in der Neben- gegenüber der Hauptsaison von 71,5 auf 61,5 Stunden sinken.

Die Schließung des Hallenbads montags für die Öffentlichkeit sorge zudem dafür, dass an diesem Tag den Schwerpunkt auf die Zielgruppen Schulen, Vereine und Kursangebote gelegt werden könnten. So sollen neben der „umfänglichen Grundreinigung“ nach dem Wochenende auch Kinderschwimmkurse auf diesen Tag gelegt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Personalmangel Badegäste in Sulgen müssen sich einschränken Immer noch ist das Personal knapp und das „Badschnass“-Hallenbad der Stadtwerke Schramberg setzt trotz zwei erfolgter Neueinstellungen zunächst weiter auf reduzierte Öffnungszeiten. Unsere Redaktion hakte zu den Hintergründen nach.

Mit den reduzierten Öffnungszeiten während der Nebensaison im Hallenbad wollen die Stadtwerke zum einen den Parallelbetrieb mit dem Freibad sicherstellen, zum anderen auch – anders als im Jahr 2024 – der Öffentlichkeit das Hallenbad bis Mitte Juli zur Nutzung anbieten.