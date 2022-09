1 Geht es nach der Verwaltung auf dem Rathaus, soll das Lehrschwimmbecken in Rangendingen nach den Ferien wieder ganz normal geöffnet werden. Foto: Beiter

Der Frage, wie angesichts steigender Energiepreise Heizkosten gespart werden können, kann sich niemand entziehen. Mit dem Gedanken, das Lehrschwimmbecken an der Schule nicht mehr zu öffnen, tut man sich Rangendingen allerdings schwer.















Rangendingen - Als "bedeutende Einrichtung" im Ort sei das kleine Bad über die gesamte Woche hinweg gut belegt und entsprechend ausgelastet, sagt Hauptamtsleiterin Annika Wannenmacher. "Weshalb wir unser Schwimmbad nach den Ferien auch gerne wieder öffnen würden – sofern es irgendwie machbar ist und nicht verboten wird", fügt dem Bürgermeister Manfred Haug hinzu.

Für ihn ist es nach den beiden schwierigen Jahren für die Schwimmsportler nur schwer vorstellbar, diesen ihren Wassersport erneut vorzuenthalten.

Wassertemperatur könnte um zwei Grad heruntergefahren werden

Eine Option, um Energie zu sparen, könnte die Wassertemperatur herabgesetzt werden. Doch letztlich gehe es darum, dass dort auch wichtige Aufgaben im Bereich der Schwimmausbildung übernommen würden, wie Haug feststellt.

Denn das Angebot geht weit über die Nutzung der Maxis aus dem Kindergarten und der Schule hinaus. Dort findet die Schwimmausbildung der DLRG-Ortsgruppe sowie zwei weiterer privater Schwimmschulen statt, der Schwimmverein trainiert, die Rheumaliga und das Aquacycling haben ihre Termine und auch das Diasporahaus Bietenhausen kommt mit seinen Schülern regelmäßig zu Besuch. Nicht zuletzt gibt es mehrere öffentliche Schwimmtermine in der Woche.

Öffnung nicht am Gemeinderat vorbei entscheiden

Die Entscheidung für den Betrieb könnte die Verwaltung auch in Eigenverantwortung treffen, sagt Haug. Doch die Sache habe angesichts der augenblicklich sehr angespannten Situation auch eine politische Dimension, weswegen er sie nicht am Gemeinderat vorbei treffen werde. Ob dazu die Sitzung am 19. September abgewartet werde oder dies im Umlaufverfahren geschehe, sei noch abzuwarten.

Einen Vorteil für das hiesige Bad sieht Haug darin, dass dessen Betrieb nicht zwangsläufig an eine Gaslieferung gekoppelt ist. Der Schwimmbad-Komplex werde zwar über die Gastherme der Schule mitversorgt. Weil aber der alte Ölbrenner noch betrieben werden kann und die Gemeinde vorsorglich 40 000 Liter Heizöl gebunkert hat, ließe sich die gesamte Anlage auch ohne Gas beheizen.

"So etwas sollte auf jeden Fall vermieden werden."

Was Haug aber auf jeden Fall vermeiden möchte, ist eine Situation wie im vergangenen Jahr. Damals hatte am Ende der Ferien auch von höherer Stelle erst niemand etwas gegen den Betrieb des Bades einzuwenden. Das Becken wurde gefüllt und beheizt. Dann kam kurz vor der Öffnung der erneute Lockdown. 150 000 Liter Wasser wurden ungenutzt wieder ablassen. "So etwas sollte auf jeden Fall vermieden werden."