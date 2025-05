Kurz bevor das Hallenbad in Villingen in die Sommerpause geht, gibt es einen Anlass zur Freude.

Diese Überraschung ist gelungen: Als Elke Königsberger am Dienstagmorgen das Hallenbad in Villingen nichtsahnend betrat, kam ihr Gregor Gülpen, Geschäftsführer der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS), freudestrahlend entgegen und überraschte sie als 100 000. Badegast der Hallenbäder in diesem Jahr.

Als Geschenk überreichte Gülpen ihr einen üppigen rot-weißen Frühlingsblumenstrauß und einen Gutschein, den Elke Königsberger in den Bädern einlösen kann, teilt die BVS mit. „Es ist immer schön, wenn wir unseren Badegästen eine Freude machen können,“ betonte der BVS-Geschäftsführer. „Der 100 000. Badegast zu sein, ist etwas Besonderes.“

Mit großer Freude gestand Elke Königsberger: „Damit hätte ich nie im Leben gerechnet.“ Sie und ihre Freundin besuchen einmal in der Woche das Hallenbad und verbringen dort einige Stunden. „Das gönnen wir uns schon seit einigen Jahren“, erzählte sie. „In den drei, vier Stunden im Hallenbad, ziehen wir unsere Bahnen, trinken Kaffee, nehmen uns eine Auszeit und lassen es uns gutgehen.“

Für Elke Königsberger gehört das Hallenbad Villingen „einfach dazu“, wie sie es ausdrückte. Schon seit klein auf ist sie gerne da, denn: „Ich liebe das Wasser.“

Sie habe bereits als kleines Kind mit ihren Eltern zusammen das Hallenbad besucht, dort das Schwimmen gelernt und gehe bis heute immer gerne hin. Ob es etwas gebe, was sie am Hallenbad besonders mag, wollte Gregor Gülpen von Elke Königsberger wissen. „Besonders schätze ich am Hallenbad, dass ich hier Bekannte treffe und dadurch mit ihnen in Kontakt bleibe.“

Abschließend bedankte sich BVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen bei Elke Königsberger: „Es ist schön, dass Sie das Hallenbad so oft besuchen und sich wohlfühlen. Wir freuen uns, dass wir Sie als 100 000 Badegast überraschen konnten.“

Die Zahlen

Die BVS hat im Hallenbad Villingen in diesem Jahr bisher 40 000 Besucher registriert, das Neckarbad Schwenningen besucht haben 60 000 Badegäste. Das Hallenbad geht am kommenden Montag, 26. Mai, in die jährliche Sommerpause. Dann ist im Kneippbad Badespaß pur garantiert.