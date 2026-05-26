Hallenbad in Tieringen: Mit Bundesmitteln gegen die Lecks

Das Hallenbad im Feriendorf Tieringen ist marode. Genauer gesagt undicht, weshalb es in den Keller tropft. Jetzt soll ein Förderprogramm des Bundes Abhilfe schaffen.
„Hier wollen wir an die Geldtöpfe, nicht an die Wassertöpfe“, scherzte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als es um das Hallenbad im Feriendorf Tieringen ging. Denn Wassertöpfe in Form von Eimern hat man schon genügend. Diese sind im Keller des Bades aufgestellt und laufen immer wieder voll – das Wasser aus dem darüber befindlichen Becken will nämlich nicht wirklich in selbigem bleiben.