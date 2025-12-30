Hallenbad in Rottenburg: Eine Sanierung für fast 10 Millionen Euro

Das Rottenburger Hallenbad braucht eine Rundum-Sanierung. Die Stadt hofft auf Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.
Der Bund hat ein Sonderprogramm für die „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aufgelegt. 333 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, Bewerbungsschluss ist am 15. Januar. Die Stadt Rottenburg will nun einen Antrag stellen auf 4,3 Millionen Euro für das Hallenbad. 5,3 Millionen Euro müsste sie aus eigener Kraft aufbringen. Kürzlich hat der Gemeinderat die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen.