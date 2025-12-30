Hallenbad in Rottenburg: Eine Sanierung für fast 10 Millionen Euro

Der Bund hat ein Sonderprogramm für die „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aufgelegt. 333 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, Bewerbungsschluss ist am 15. Januar. Die Stadt Rottenburg will nun einen Antrag stellen auf 4,3 Millionen Euro für das Hallenbad. 5,3 Millionen Euro müsste sie aus eigener Kraft aufbringen. Kürzlich hat der Gemeinderat die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen.

Das Hallenbad gehört den Stadtwerken. Die gehören zwar zu 100 Prozent der Stadt, sind aber rechtlich selbstständig. Das aktuelle Bundesprogramm richtet sich aber ausschließlich an die Kommunen selbst. Deswegen muss die Stadt die Bad-Sanierung an sich ziehen, damit sie überhaupt einen Zuschuss-Antrag stellen kann. „Die Kommune muss es machen, auch wenn das Hallenbad den Stadtwerken gehört“, sagte Oberbürgermeister Stephan Neher kurz vor der Haushaltsabstimmung im Gemeinderat.

Ähnlich sieht es beispielsweise in Neustetten aus. Dort will der Sportverein einen neuen Kunstrasenplatz errichten. Weil aber nur die Gemeinde einen Zuschuss-Antrag stellen kann, zog Bürgermeister Gunter Schmid das Projekt haushaltstechnisch an sich.

Der Rottenburger Etat-Entwurf vom November hatte ursprünglich eine städtische Finanzspritze („Eigenkapitalerhöhung“) an die Stadtwerke vorgesehen: drei Millionen Euro, verteilt auf die Jahre 2027 bis 2029. Doch im Dezember änderte Stadtkämmerer Berthold Meßmer den Entwurf: Der mittlerweile beschlossene Haushaltsplan enthält jetzt 9,5 Millionen Euro als „Investitionskostenzuschuss“ an die Stadtwerke, verteilt auf die Jahre 2026 bis 2029.

2,2 Millionen Euro unter dem Strich

Gleichzeitig rechnet der Haushaltsplan mit 4,3 Millionen Euro an Einnahmen aus dem Bundesprogramm. Die 3 Millionen Euro fürs Eigenkapital sind gestrichen. Unter dem Strich steht die Stadtkasse um 2,2 Millionen Euro schlechter da als vorher – dafür bekommt die Stadt aber ein rundum saniertes Hallenbad.

Der ursprüngliche Plan (die Stadtwerke sanieren ihr Hallenbad auf eigene Rechnung) wäre die Stadt aber auch teuer gekommen. Denn die Stadtwerke hätten ihre Sanierungskosten auf Jahre hinaus mit ihren Einnahmen verrechnet und hätten deswegen weniger (oder keine) Gewinne an die Stadtkasse abführen können.

Noch unklar sind die steuerlichen Auswirkungen, denn die Kommune wird anders veranlagt als die Stadtwerke-GmbH. Laut Neher soll es bereits im Februar eine Rückmeldung aus Berlin geben, ob Rottenburg in die engere Auswahl kommt. Wenn es nicht klappen sollte, dann will Neher 2027 wieder zurück zur Eigenkapitalerhöhung „switchen“, um die Stadtwerke zu entlasten.