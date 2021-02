Hallenbad in Calw Schwimmhalle wird Museums-Lager

Die vorhandenen Raumteiler seien laut Vorlage als offene Stabgitterzäune geplant und "können zur sachgerechten Lagerung beziehungsweise Hängung" von Bildern oder ähnlichem genutzt werden. Derzeit lagern viele Gemälde unter dem ungedämmten Dach – also buchstäblich direkt unter den Ziegeln – des Hesse-Museums. Dort sind die Werke nicht zuletzt starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, was alles andere als beste Lagerbedingungen darstellt. So gesehen bedeute "jede Veränderung eine Verbesserung" der Situation, bekräftigt Kling.

Und schwere Papierberge seien ohnehin "sicher sinnvoller auf dem Boden als im Dachgeschoss" untergebracht. Calw habe da ja schon so seine Erfahrungen gemacht, meinte Kling in der Ausschusssitzung in Anspielung auf das Rathaus. Als dieses im Jahr 2007 geräumt werden musste, weil es einzustürzen drohte, hatte das unter anderem mit den rund 70 Tonnen Archivmaterial zu tun, die damals im Dachgeschoss gelagert wurden.

Bevor das Hallenbad nun aber als Lager genutzt werden kann, wird noch einiges an Arbeit fällig. Um sich größeren baulichen Aufwand zu sparen, werde allerdings nur das Allernotwendigste umgesetzt, wird in der Vorlage klargestellt. Das umfasst beispielsweise den Abbruch der defekten Glasbausteinflächen an der Außenwand der Schwimmhalle, den Einbau einer gedämmten, geschlossenen Leichtbaukonstruktion an deren Stelle, die Erweiterung der Brandmeldeanlage, neue Beleuchtung, eine Heizanlage, "um die Lagergüter vor Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu schützen" sowie eine leichte, aber belastbare Deckenkonstruktion, um das Schwimmbecken abzudecken. Ob eine mechanische Grundbelüftung notwendig wird, werde derzeit noch geprüft, heißt es dort weiter.

Interimslösung, keine städtische Galerie

Wie es mit dem Einbruchsschutz aussieht, werde ebenfalls noch mit den Nutzern und der Versicherung geklärt. Immerhin befinden sich dereinst wertvolle Güter in der ehemaligen Schwimmhalle. Deshalb sei zunächst eine Einbruchmeldeanlage für diesen Bereich vorgesehen.

Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) wollte in der Gemeinderatssitzung wissen, ob die Fresko-Malerei an der Decke des Hallenbads trotz aller Maßnahmen erhalten bliebe. OB Kling bejahte das. Die Malerei gehöre zum Charakter des ehemaligen Hallenbads. Und den wolle man erhalten.

Insgesamt soll der Umbau des Hallenbads zum Übergangs-Archiv rund 250 000 Euro kosten; die Hälfte davon, so berichtete Kling in der Ausschusssitzung, werde über Fördermittel finanziert.

In jener Sitzung wollte schließlich Adrian Hettwer (Gemeinsam für Calw) noch wissen, ob im Hallenbad jetzt oder später denn auch Werke ausgestellt werden sollen. Der Oberbürgermeister erwiderte, dies sei ein mittel- und langfristiges Ziel von ihm. Zumindest sei angedacht, dass Interessierte in Begleitung hinein dürften. "Das wird der Anfang sein", sagte er. Er unterstrich aber auch, das momentan eine Interimslösung geplant werde, "keine dauerhafte, städtische Galerie". Frei nach dem Motto: "Fenster zu, Deckel drauf – fertig."

Mit den Stadtwerken, denen das Schwimmbad gehört, habe man einen Mietvertrag abgeschlossen, meinte OB Kling.

Die vorbereitenden Maßnahmen sollen, wenn alles nach Plan läuft, schon im Frühjahr starten. Damit soll sichergestellt werden, dass das Hallenbad rechtzeitig vor Sanierungsbeginn im Hesse-Museum zum Depot umgestaltet ist, "sodass ein geordneter Umzug möglich ist".