Hallenbad Gechingen: Kein Badespaß rund um die Feiertage?

1 Die Filteranlage im Gechinger Hallenbad war zuletzt mit Keimen belastet. Foto: Thomas Fritsch

Erst Reparaturen wegen eines Blitzeinschlags, jetzt eine starke Keimbelastung – die Freizeiteinrichtung ist seit der Sommerpause geschlossen. Wie geht es weiter?









Jahr für Jahr wird die Sport- und Freizeiteinrichtung in der Sommerpause gewartet. So war es auch dieses Mal. Seither konnte das Bad aber nicht mehr geöffnet werden. Während eines starken Gewitters Mitte August hatte nämlich ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen. Bemerkt worden war das am 21. August, als zum ersten Mal während der jährlichen Pause Mitarbeiter das Gebäude betraten. Beschädigt worden war durch den Blitzeinschlag der Schaltschrank beziehungsweise eine Platine, also eine Leiterplatte, die als Träger elektronischer Bauteile dient.