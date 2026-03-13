Hallenbad Gechingen: Gemeinderat zögert bei Investition

Die Steuertechnik im Gechinger Hallenbad ist veraltet, Ersatzteile gibt es nicht mehr. Darum hat der Gemeinderat die Entscheidung über eine 130 000-Euro-Investition vertagt.
In der jüngsten Diskussion ging es um den Schaltschrank samt Dosieranlage der Filtertechnik. Nach Angaben von Markus Speitelsbach vom Ortsbauamt sind zentrale Bauteile nicht mehr lieferbar. Bereits nach einem Blitzeinschlag im Sommer 2023 musste das Bad mehrere Monate schließen, weil keine Ersatzteile verfügbar waren. Damals sei aus Platinen eine Übergangslösung improvisiert worden.