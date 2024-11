Hallenbad Bisingen: So sieht es unter dem Schwimmbecken aus

So sieht es unter dem Schwimmbecken aus

1 Kurt Hense vom Hausmeisterteam steht am Kontroll-Display für die Wasserpumpen des Hallenbads beim Bisinger Schulzentrum. Foto: Hoffmann

Das Hallenbad am Bisinger Schulzentrum bietet Badegästen ein Rundum-Wohlfühlpaket. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch, wie komplex der Betrieb der Anlage tatsächlich ist.









Chlorgeruch, 220 000 Liter sauberes Wasser und warme Umgebungsluft – all’ das bietet das Hallenbad beim Bisinger Schulzentrum. Was dafür nötig ist, Schwimmbegeisterten ein tolles Badeerlebnis zu bieten, offenbart der Technikraum unter der Schwimmhalle: Unzählige Leitungen und Pumpen, große Becken und Filteranlagen weisen dort auf ein komplexes Unterfangen hin: „Das ganze Wasser ist in ständigem Kreislauf“, sagt Kurt Hense, Hausmeister am Schulzentrum Bisingen. Seit acht Jahren kümmert er sich auch um reibungslose Abläufe unter dem Schwimmbecken – das gehört dazu: