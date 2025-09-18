Hallenbad Althengstett: Böse Überraschung: Nicht nur der Hubboden ist kaputt

Statt den Auftrag für einen neuen Hubboden im Hallenbad zu vergeben, sah sich der Gemeinderat mit der Notwendigkeit einer Sanierung des ganzen Beckens konfrontiert.
In der jüngsten Sitzung sollte der Auftrag für einen neuen Hubboden im Hallenbad vergeben werden. Simon Rittig vom Bauamt informierte den Gemeinderat über erhebliche Lecks im Becken, die im Zuge des Ausschreibungsprozesses für den Hubboden entdeckt wurden und die er mit einigen Fotos belegte. Es tritt Wasser aus der Lauffläche rund um das Becken aus.