Es war ein langer Weg bis zur Entscheidung, dass das Hallen- und Freibad Minara in Bad Dürrheim saniert wird. Jetzt ist es fertig und wird eröffnet.

Bad Dürrheim - Am 1. September können sich die Schwimmer in die Fluten stürzen. Allerdings ist es künftig nur noch ein Hallenbad, das Außenbecken wurde zugeschüttet und darauf eine Strandlandschaft mit Kinderspielplatz gebaut. Das Becken als solches blieb im Untergrund jedoch erhalten. Denn wer weiß, ob man nicht doch wieder irgendwann über die finanziellen Mittel verfügt, das Freibad wiederzubeleben.

2014 in der Neujahrsansprache war es erklärtes Ziel des damaligen Bad Dürrheimer Bürgermeisters Walter Klumpp, das Projekt Sanierung Minara anzugehen. Doch sollte es nochmals mehrere Jahre dauern, bis alle Klippen umschifft waren und es ein Ja zur Sanierung für einen Betrag von 8,9 Millionen Euro geben sollte. Wobei der Bauherr nicht die Stadt, sondern die Kur und Bäder GmbH ist, das Geld kommt jedoch aus der Stadtkasse.

120.000 Euro über dem geplanten Budget

8,9 Millionen Euro stellte man zur Verfügung, insgesamt wäre man auch in diesem Budget geblieben, wenn da nicht am Schluss noch das Kinderbecken gekommen wäre, dadurch liegt man nun um 120.000 Euro höher als geplant. Für den Millionenbetrag bekommen Gemeinde und Besucher jedoch einiges geboten. Komplett neu installiert wurde die Technik, sei es die Filtertechnik für das Badewasser, das Blockheizkraftwerk, eine Wärmerückgewinnung, eine neue Glasfassade, Dämmung an der Betonfassade und auf dem Dach sowie einiges mehr. So gibt es eine Luftumwälzung von 30.000 Kubikmetern pro Stunde, das bedeutet: In drei Stunden ist die Luft allein in der Schwimmhalle komplett ausgetauscht, das gleiche gilt für alle Nebenräume wie den Multifunktionsraum, der sich auf einer Teilfläche des ehemaligen Bistros befindet, sowie den Raum mit dem Kinderbecken, der wesentlich vergrößert wurde, weil man die zweite Teilfläche des Bistros diesem zugeschlagen hat.

Neu, und vor allem für den Sommer interessant, ist ein direkter Durchgang vom Raum des Kinderbeckens zu der Spielelandschaft mit ihren Wasserfontänen. Ein weiterer Wasserspielplatz wurde auf dem westlichen Teil des Außenbeckens geschaffen etwa in der Breite der ehemaligen Treppe, die in das Becken führte. Dort gibt es ebenfalls nochmals einiges an Wasserspielzeug. Daneben auf der restlichen Fläche des ehemaligen Freibeckens wurde eine großzügige Strandlandschaft aufgebaut.

Erhalten blieb die große Rutsche, seit es sie gibt ist sie eine der Attraktionen im Minara und auch sie bekam einen eigenen Pumpkreislauf. So müssen 120 Kubikmeter Wasser durch die Rutsche hinunter und durch das kleine Becken pro Stunde durchlaufen.

Umkleidekabinen und Duschen erneuert

In der großen Schwimmhalle bekam der Sprungturm einen blauen Anstrich wie auch ein neues Geländer, das den jetzigen Anforderungen entspricht, und auch das Fünf-Meter-Brett wurde von den Behörden freigegeben – obwohl eigentlich zwei Zentimeter Beckentiefe fehlen, es wurde Unbedenklichkeit bescheinigt. Der Clou an der Schwimmhalle ist die zwölf Meter lange Glasfront, entlang der Außenliegeterrassen, die sich bei entsprechenden Temperaturen beiseite schieben lässt.

Die Umkleidekabinen und die Duschen sind ebenfalls erneuert worden. In der Umkleide gibt es ein Farbkonzept, und die sanitären Anlagen bekamen eine Frischekur. Zudem ist das Bad nun barrierefrei, hier hatte man den ehemaligen Behindertenbeauftragten des Schwarzwald-Baar-Kreises, Manfred Kemter, zu Gast. Dieser wies auf Mankos hin. Die Barrierefreiheit kommt auch Familien zugute, die mit Kinderwagen in das Bad wollen.