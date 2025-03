Eine Platzierung unter den besten acht Athletinnen hatte Sandrina Sprengel im Vorfeld der Hallen-Europameisterschaft gegenüber unserer Redaktion als Ziel für den Wettkampf ausgegeben. Am Sonntag war es dann soweit – und die Grosselfingerin lieferte ab: Nach fünf Disziplinen reihte sie sich auf einem starken 6. Platz ein.

Dabei ging der Wettkampf nicht ideal los. Zu ungewohnt früher Zeit ging es an den Hürdenlauf. Sprengel kam nach 8,50 Sekunden ins Ziel und war, das konnte man ihr ansehen, nicht wirklich zufrieden. Auch die zweite Disziplin lief anschließend nicht nach ihrem Geschmack. Wie schon bei den Deutschen Meisterschaften wollte es im Hochsprung nicht rund laufen. Zwar schaffte sie mit 1,69 Metern drei Zentimeter mehr als bei jener Veranstaltung – sie blieb aber deutlich unter ihrer persönlichen Freiluft-Bestleistung von 1,83 Metern. Zu diesem Zeitpunkt war sie im Klassement auf Rang 13 von 14 Starterinnen.

Mit dem Kugelstoßen kam aber gewissermaßen die Wende für die 20-Jährige, welche am Mittwoch ihren Geburtstag feierte. In ihrem zweiten Versuch wuchtete sie die Kugel erstmals über die Marke von 14 Metern und konnte sich über 14,22 Meter freuen. Mit 2668 ging sie als Zehnte in die kurze Mittagspause. Das Lächeln war zudem ebenfalls zurückgekehrt.

Nervenkitzel war dann beim folgenden Weitsprung angesagt. Mit 6,47 Metern hatte sie sich in Dortmund Bronze bei den Spezialspringerin gesichert, im niederländischen Apeldoorn sollte es zunächst nicht laufen. Der erste Versuch verunglückte, beim zweiten übertrat sie. Es gab noch eine Chance und die nutzte Sprengel: Mit 6,27 Metern schaffte sie die fünftbeste Weite des Feldes und schob sich somit auf den 6. Platz vor.

Gleiche Punktzahl

Diesen galt es in der finalen Disziplin zu verteidigen: Sprengel zeigte über 800 Meter eine eindrucksvolle Leistung. 2:17 Minuten waren die zweite persönliche Bestleistung an diesem Tag. Damit verteidigte sie den 6. Platz. Kurios: Mit 4455 Punkten erreichte sie genau so viele Zähler wie bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund.