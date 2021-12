Hallen-Diskussion in Zimmern

1 Der SV Zimmern besteht nicht nur aus der Fußballsparte, macht der Vorsitzende Frank Thieringer deutlich. Foto: kw

Die Nichtberücksichtigung der Drei-Feld-Sporthalle im Haushalt 2022 hat in Zimmern hohe Wellen geschlagen. Die Vereinsführung des SV Zimmern ist zutiefst enttäuscht – setzt aber auf sachliche Gespräche.















Zimmern - "Wir wollen keinen Keil in die Bürgerschaft treiben, sondern zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren", betont Vorsitzender Frank Thieringer im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei dem Verein in dieser Situation äußerst wichtig. Man wolle nicht auf Konfrontation setzen, sondern nochmals verstärkt das Gespräch mit den Ratsmitgliedern ("Die haben sich ja auch was gedacht") suchen, Argumente austauschen und die Kommunikation allgemein verbessern.

"Wir müssen den Gemeinderat überzeugen, dass dieses Projekt sehr wichtig ist". So lautet das erklärte Ziel. Der Haushalt 2022, so deutet Thieringer an, sei ja noch nicht verabschiedet.

Die Vereinsverantwortlichen haben sich in dieser Woche zweimal getroffen und beraten. Viele Mitglieder seien "extrem frustriert". Allerdings gebe es im Verein, räumt der frühere SVZ-Torhüter ein, dazu auch andere Meinungen.

Tatsache sei, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen entgegen den in 2020 durchaus berechtigten Befürchtungen ganz anders entwickelt haben. Wenn der Kämmerer feststelle, dass die Gemeinde über Investitionsspielraum verfüge und gleichzeitig die neue Halle nicht berücksichtigt werde, dann könne dies die Vereinsführung nicht nachvollziehen. "Es ist doch klar, dass Begehrlichkeiten geweckt werden, wenn statt vier Millionen Euro neun Millionen Euro vereinnahmt werden." Das Projekt sei schon so weit fortgeschritten gewesen und jetzt werde man wieder so weit zurückgeworfen, ärgert sich der Vorsitzende.

Kein Förderantrag gestellt

Dass die Gemeinde in 2021 keinen Förderantrag gestellt habe, stoße beim Sportverein auf totales Unverständnis. "In Krisenjahren ist die Chance doch größer, einen Zuschuss zu bekommen", gibt Thieringer zu Bedenken. Insofern hätte man diese Situation seiner Meinung nach ausnutzen müssen.

Auf seinen Leserbrief in der vergangenen Woche seien zahlreiche Rückmeldungen gekommen. "Die Bevölkerung gibt uns Rückendeckung und bestärkt uns, für die Halle weiterzukämpfen".

Der SVZ-Chef weist ausdrücklich darauf hin, dass der Verein nicht nur aus der Fußballsparte bestehe. Woche für Woche würden 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim SVZ in vielen Bereichen das Sportangebot nutzen. Zahlreiche Übungsleiter und Helfer seien im Einsatz und opferten ihre Freizeit für ehrenamtliches Engagement. Das Ehrenamt im kulturellen und sportlichen Bereich, so Thieringer, habe in einer Kommune eine herausragende Bedeutung. "Ich weiß nicht, ob sich alle Räte der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst sind. Das Sportangebot in der Gemeinde ist doch auch ein Stück Lebensqualität". Es habe im Verein auch Überlegungen gegeben, eventuell auf die größeren Firmen im Ort und im Inkom zuzugehen und um Unterstützung zu bitten. Die Firmen könnten dann gegebenenfalls die Halle für den Betriebssport nutzen.