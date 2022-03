Halle in Horb bereit

3 Landkreis-Sprecherin Sabine Eisele und Pascal Burkhardt vom Immobilienmanagement in der Tauchsteinhalle Foto: Lück

Die Tauchsteinhalle in Horb ist gerade fertig geworden – als Sammelunterkunft. Landkreis-Sprecherin Sabine Eisele sagt: "Ich befürchte, die könnte ab diesem Mittwoch schon gefüllt werden!" Denn: Auch in den Landkreis Freudenstadt strömen die Flüchtlinge aus der Ukraine.















Link kopiert

Horb/Kreis Freudenstadt - Pascal Burkhardt, Amtsleiter Immobilienmanagement des Landkreises, ist stolz aus "seine" Jungs. Innerhalb von zweieinhalb Tagen haben Handwerker aus der Region die Tauchsteinhalle – also die Sporthalle der Berufsschulen – als Erstaufnahme-Einrichtung für den Landkreis umgebaut. Burkhardt: "Wir hatten Glück, dass wir Elemente aus dem Impfzentrum hier mit verwenden konnten. Das hat Geld gespart!"

Zwölf Kabinen für 48 Flüchtlinge

Und jetzt sind hier, wo sich sonst die Schüler und die Volkshochschüler bewegen und fit halten – insgesamt zwölf Kabinen sind entstanden. Ein Duschvorhang ist die Tür, vier Stockbetten links und rechts, in der Mitte ein Tisch und vier Stühle. Dazu ein Kleiderschrank. Amtsleiter Burkhardt: "So passen hier 48 Flüchtlinge hinein. Falls nötig, können wir auch noch Stockbetten in die Mitte stellen."

Waisenkinder aus Mariupol sollen bald eintreffen

Der Landkreis Freudenstadt. Zwar ganz weit westlich vom Kriegsgebiet in der Ukraine. Aber auch ein Ziel von Flüchtlingen. Sabine Eisele: "Dauernd bekommen wir Informationen von weiteren Kriegsflüchtlingen, die bei uns im Landkreis landen. Jetzt kommt ein ganzes Kinderheim aus dem umkämpften Mariupol! 30 Kinder mit Betreuern, die über eine kirchliche Patenschaft zu uns kommen." Die Ankunft wird auf dem Kniebis sein, dann wird das komplette Kinderheim wohl in Grüntal unterkommen. Eisele berichtet von einem weiteren Schicksal: "Nachts wurde eine Mutter mit einem achtjährigen Kind am Stadtbahnhof aufgelesen worden. Die ist jetzt bei meiner Kollegin untergekommen!"

Gut 300 Flüchtlinge im Kreis angekommen

Die Kriegsflüchtlinge. Gut 300 sind schon über offizielle Kanäle – also über das Land verteilt – ungefähr im Landkreis Freudenstadt angekommen, schätzt Sabine Eisele: "Wir haben ein ganzes Hotel in Baiersbronn-Oberthal gemietet mit 23 Zimmern, in Bad Rippoldsau-Schapbach ein Hotel mit 30 Zimmern. Dazu kommen noch zahlreiche Flüchtlinge, die privat bei Verwandten im Landkreis landen und die wir dann bei den amtliche Meldevorgängen erfassen können!"

Doch die Landkreissprecherin geht davon aus, dass noch viel mehr kommen. Eisele: "Da kommt dann ein Anruf vom Land von der zentralen Erstaufnahme, eine Liste. Und am nächsten Tag kommen die ukrainischen Flüchtlinge dann bei uns an. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Tauchsteinhalle in Horb bald belegt sein wird."

Und hier ist alles soweit gerichtet. Unten sind die Schlafräume, davor die Tische und der Aufenthaltsraum. Im oberen Stockwerk wurden die Duschen gerade vor drei Monaten saniert. Die Scheiben von oben sind mit schwarzem Stoff zugeklebt – Sichtschutz!

Es werden noch weitere Gebäude gesucht

Eisele: "Wenn die Flüchtlinge kommen, werden sie von unseren Sozialarbeitern und den Heimleitern des Landkreises versorgt. Weil Lösungen wie die Tauchsteinhalle kein Dauerzustand für die Menschen sein sollen, suchen wir weiterhin Wohnungen. Die meisten Flüchtlinge kommen mit Großmutter, Mutter, Enkel. Auch große Gebäude wie die Tauchsteinhalle suchen wir zur Miete. Weil die Einrichtung solch einer großen Halle vom Aufwand her geringer ist als viel Klein-Klein!"

Pascal Burkhardt: "Ich schätze, der Umbau der Tauchsteinhalle als Unterkunft dürfte ungefähr 5000 Euro gekostet haben. Sie ist auch ideal, weil sie etwas abgelegen ist und den Bewohnern mit dem Sportplatz und dem großen Parkplatz davor auch Rückzugsmöglichkeiten bietet."