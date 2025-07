1 Die Läufelberghalle wird saniert. Der Gemeinderat Fischingen hat Arbeiten vergeben. Foto: Gudrun Gehr Wie schon länger bekannt ist, müssen an der Läufelberghalle in Fischingen die Holzoberflächen im Bereich der Dachüberstände behandelt werden.







Seit dem Neubau der Halle im Jahre 1996 wurden noch keine weiteren Unterhaltungsarbeiten am Dachholz vorgenommen, hieß es in der Gemeinderatssitzung in Fischingen. Zwei Anfragen an regionale Handwerksfirmen wurden beantwortet.