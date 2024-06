Halle in Donaueschingen

1 Die Leistungsriege Mädchen des Turnvereins trainiert in der Realschulturnhalle. Dort sind die Übungskapazitäten wegen der Schließung der Kreissporthalle beschränkt. Foto: Jens Wursthorn

Die Kreissporthalle fehlt auch für den Schulsport. Seit vier Jahren sei sie häufiger geschlossen als offen, wird kritisiert. Die Vereine behelfen sich derweil mit Ausweichquartieren. Schuldzuweisungen gibt es aber nicht.









Das Angebot an Sportflächen ist in Donaueschingen vor allem in der Wintersaison zurückgegangen.