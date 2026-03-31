Haldenhof in Heubronn: Keine Chance mehr für den Haldenhof

Seit Dezember ist der Haldenhof in Heubronn geschlossen. Ob der Betrieb jemals wieder aufgenommen wird, ist fraglich. Mit ihm geht eine über 136-jährige Gasthoftradition zu Ende.
Nur der gelbe Postbriefkasten an der Außenfassade des Haldenhofes ist noch in Betrieb: Leerungszeiten täglich außer sonntags um 9 Uhr, steht darauf. Ein Zettel am Briefkasten an der Eingangstüre weist darauf hin, dass diese Postanschrift erloschen ist. Vor dem Haus stehen leere Blumenkübel, am Eingang zum „Bistro zum Schweinsfuß“ stehen ein Weidekorb und zwei Schirmständer. Vermutlich wird in ihnen kein Sonnenschirm mehr aufgespannt.