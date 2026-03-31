Haldenhof in Heubronn: Keine Chance mehr für den Haldenhof

Seit Dezember ist der Haldenhof in Heubronn geschlossen. Ob der Betrieb jemals wieder aufgenommen wird, ist fraglich. Mit ihm geht eine über 136-jährige Gasthoftradition zu Ende.

Nur der gelbe Postbriefkasten an der Außenfassade des Haldenhofes ist noch in Betrieb: Leerungszeiten täglich außer sonntags um 9 Uhr, steht darauf. Ein Zettel am Briefkasten an der Eingangstüre weist darauf hin, dass diese Postanschrift erloschen ist. Vor dem Haus stehen leere Blumenkübel, am Eingang zum „Bistro zum Schweinsfuß“ stehen ein Weidekorb und zwei Schirmständer. Vermutlich wird in ihnen kein Sonnenschirm mehr aufgespannt.

Geschichte des Haldenhofs Die Geschichte des Haldenhofes als Gastwirtschaft begann 1890. Der Haldenhofbauer Johann Friedrich Dreher beantragte beim herzoglichen Bezirksamt im Schönau das Schankwirtschaftsrecht für seinen 1874 erbauten Hof. Der Haldenhof, günstig auf der Passhöhe zwischen Münstertal und Kleines Wiesental gelegen, wurde oft von erschöpften Reisenden aufgesucht, die unterwegs keine Einkehr gefunden hatten und hungrig und durstig an die Tür des Haldenhofes klopften. Ab Juni 1890 konnten sich Wanderer und Touristen in der eigens hergerichteten Stube des Hofes bewirten lassen.

Nach dem ein Feuer den Hof zerstört hatte, baute Dreher 1911 unterhalb der Brandruine einen neuen Haldenhof. Dreher, der das Potenzial der Lage erkannt hatte, ließ das neue Gebäude zusätzlich mit sechs Fremdenzimmer ausstatten. Vor dem Hof errichtete er eine große Gastwirtschaft, die, etwas nördlich der Straße, sogar mit einer Kegelbahn ausgestattet war. Nur ein Jahr später verkaufte er den Gasthof an einen Untermünstertäler. Es folgten weitere Besitzer – und Pächterwechsel.

Im Mai 1935 erwarb der Altbürgermeister und Sonnenwirt von Neuenweg, Hermann Botz, den Haldenhof. Botz, der auch als Bauunternehmer tätig war, fügte dem Hof ein weiteres Stockwerk hinzu. 1936 besaß der Haldenhof bereits 13 Gästezimmer. Ab 1941 verpachtete Botz den Gasthof an seine Tochter Berta, die mit dem Koch Josef Müller verheiratet war.

Gegen Kriegsende im Frühjahr 1945 wurden in Heubronn Soldaten zur Verteidigung der Passhöhen stationiert, der Haldenhof diente ihnen als Verpflegungsstelle. Als die französischen Truppen im April 1945 ins hintere Wiesental vorrückten, entdeckten sie im Schuppen des Gasthauses Gewehre, Munition und Ausrüstungsgegenstände. Daraufhin übergossen sie den Fund mit Benzin und steckten die Scheune in Brand. Dabei griffen die Flammen auf das Gasthaus über und der Haldenhof brannte ein zweites Mal nieder. Botz, der von 1945 bis 1957 eine weitere Amtszeit als Bürgermeister von Neuenweg und Heubronn innehatte, ließ sich nicht entmutigen und baute den Haldenhof wieder auf. Bis heute halten sich Gerüchte, wonach er dabei Unterstützung einer geretteten Flugzeugbesatzung erhielt, deren Maschine am Kreuzweg abgestürzt war. Der Enkel von Botz, Hans-Hermann Böddicker, erzählt in einem Telefonat mit unserer Zeitung, dass er als Kind im Wald Richtung Münstertal einen riesigen Propeller gefunden hatte, der vermutlich von einer französischen Maschine stammte. „Das Flugzeug war total zerschellt, das hat bestimmt niemand überlebt“, erinnert sich der 82-Jährige.

Gefragtes Urlaubsziel

Als der Schwarzwald ab den 1950er Jahren einen Anstieg im Tourismus verzeichnete, gab das den Anstoß, den Haldenhof weiter auszubauen. Mit seiner Lage am Fuße des Belchen, direkt am Fernwanderweg Westweg und der Nähe zum Nonnenmattweiher wurde der Haldenhof zum gefragten Urlaubsziel. 1960 wurde der Innenausbau modernisiert. Ab 1961 wurde der Familienbetrieb dem Enkel von Hermann Botz und Neffen von Berta Müller, geb. Botz übergeben. Fortan war Klaus Böddicker, der das Kochhandwerk erlernt hatte, für den Gasthofbetrieb mitverantwortlich. 1976 ging der Haldenhof ganz in seinen Besitz über.

Sein jüngerer Bruder, Hans-Hermann Böddicker, schlug ebenfalls eine Karriere in der Gastronomie ein. Er lernte Metzger, Koch und Hotelkaufmann. Sein Berufsweg führte ihn in die Junioren Koch-Nationalmannschaft, ins Kempinski nach Berlin, nach Beirut, Genf und Paris. Schließlich kochte er im Schwarzen Adler in Gutach, für den er einen Michelin-Stern erhielt und der damals zu den 100 besten Restaurants in Deutschland gehörte. Mit seiner Firma Böddicker Delikatessen ist er noch heute erfolgreich tätig.

Vor rund zwölf Jahren stieg er, damals auf Bitte seiner Mutter mit in den Haldenhof ein. Allerdings sei ihm der Betrieb zu viel geworden. „Meine Firma ist sehr gut gelaufen und hat mich sehr beansprucht. Nebenher den Haldenhof mit zu betreiben, das ist mir altersmäßig bedingt zu viel geworden“, berichtet Hans Böddicker.

Ab 2021 wurde der Haldenhof an Zoltan Naggy verpachtet. „Wir hatten zu 90 Prozent Wandergäste“, berichtet der Pächter. In der letzten Zeit seien die Bedingungen immer schwieriger geworden. Im Winter blieb der Schnee aus, das Haus wurde nur noch in der Sommersaison betrieben. Dann, 2023 erfolgte der Verkauf an eine chinesische Investorin. „Wir waren mit unserer Kraft am Ende, die Pacht war unbezahlbar“, erklärt der letzte Pächter, der am 18. Dezember vergangenen Jahres den Haldenhof verließ.

„Natürlich tut es mir in der Seele weh“, sagt Hans Böddicker über den Verkauf des Haldenhofes. Die Einrichtung gehöre noch ihm, die möchte er, wenn möglich, noch verkaufen. In den Hof müsse man mindestens 700 000 oder 800 000 Euro investieren. Alles muss renoviert werden, dazu komme der Brandschutz, Abwasser- Fettentsorgungsanlagen. „Die neue Besitzerin will sehr viel Geld. Ich gebe ihm keine Chance mehr, vermutlich wird er versteigert werden“, resümiert Böddicker.

Immobilienportale

Im Internet ist der Haldenhof als lukratives Anlageobjekt für 799 000 Euro ausgeschrieben. Ein anderes Portal bietet ihn für 699 000 Euro an. „Dank seiner einzigartigen Lage und der starken touristischen Nachfrage im südlichen Schwarzwald stellt der Haldenhof eine erstklassige Investitionsgelegenheit dar“, heißt es auf dem Immobilienportal.