Halbzeit in Calwer Vesperkirche: Aus der Idee entsteht eine große Bewegung

Halbzeit bei der Vesperkirche – das feierten Gäste, ehrenamtliche Helfer sowie die Organisatoren mit einem ökumenischen Gottesdienst.
Das Fazit zum bisherigen Verlauf der Veranstaltung fiel durchweg positiv aus. Zur zehnten Auflage der Aktion wurde in Ansprachen und Danksagungen der Wert dieser Veranstaltung deutlich. Vertreter des Vesperkirchen-Kernteams mit Bertram Bolz, Anika Hintzenstern, Sebastian Kirsch, Peter Böltz und Walter Zöller berichteten von einer täglichen Essensausgabe an 550 bis zu 600 Personen. Trotz des großen Andrangs herrscht stets eine entspannte Atmosphäre.