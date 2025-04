1 Bürgermeister Tobias Uhrich beim diesjährigen Neujahrsempfang der Gemeinde Neuried. Foto: Goltz

Tobias Uhrich ist seit nun vier Jahren der Bürgermeister von Neuried. Unserer Zeitung hat er verraten, was sein größer Erfolgsmoment war und was dringend abgeschafft werden sollte.









Link kopiert



Am 21. Februar 2021 fand die Bürgermeisterwahl in Neuried statt, am 15. April 2021 war der erste Arbeitstag im Chefbüro der Neurieder Verwaltung: Zur Halbzeit der Bürgermeister-Amtszeit hat Tobias Uhrich der Lahrer Zeitung acht Fragen beantwortet.